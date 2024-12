TUI: Sonne, Strand und Meer in den Weihnachtsferien

Auch heuer zieht es die Menschen über Weihnachten und Silvester verstärkt zu Sonne, Strand und Meer. Spanien führt im TUI-Ländervergleich dieses Jahr wieder das Weihnachtsferien-Ranking an, gefolgt von Ägypten. Die Fernreiseziele Thailand, Malediven und die USA belegen die Plätze drei bis fünf im Trendcheck. Auf der Mittelstrecke rangiert der beliebte Badeort Hurghada an erster Stelle, gefolgt von den kanarischen Inseln Gran Canaria und Teneriffa. Die beliebte Kapverden-Insel Sal befindet sich auch heuer wieder unter den fünf beliebtesten Destinationen. Für Kurzentschlossene biete TUI sowohl am Meer als auch in den österreichischen Bergen noch attraktive Angebote für die Weihnachtsfeiertage, so der Veranstalter.

Rund 2.000 Euro Budget

„Die Sehnsucht nach sonnigen Palmenstränden bringt diesen Winter noch mehr TUI Gäste in wärmere Länder. Ägypten, die kanarischen Inseln und Thailand verzeichnen beachtliche Zuwächse. Wer Weihnachten und Silvester unter Palmen verbringen möchte, sollte schnell sein – die beliebtesten Reiseziele in der Wärme sind für die Weihnachtsferien bereits gut gebucht. Für Kurzentschlossene gibt es aber noch attraktive Angebote," sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. Bei Flugpauschalreisen beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der TUI-Gäste in den Weihnachtsferien acht Tage, ausgegeben werden dafür durchschnittlich 1.933 EUR pro Person.

Top-Destinationen Nah und fern

Auf der Mittelstrecke führt die Destination Hurghada am Roten Meer vor den beliebten kanarischen Urlaubsinseln Gran Canaria und Teneriffa. Die Kapverdische Insel Sal liegt auch dieses Jahr wieder auf dem vierten Platz. TUI startet mit dem diesjährigen Erstflug von Wien nach Sal am 20. Dezember in die Wintersaison. Zudem bietet TUI ihren Gästen ab 21. Dezember jeden Samstag einen neuen Direktflug ab Wien nach Lanzarote an. Der ägyptische Taucher-Hotspot Marsa Alam macht heuer einige Plätze gut und verdrängt Antalya vom fünften Platz.

Im aktuellen TUI-Ranking sind sechs von zehn Ländern Fernreiseziele. Thailand führt dieses an, gefolgt von den Malediven und den USA. Thailand hebt sich mit erfreulichen Buchungszuwächsen zum Vorjahr an der Spitze ab. Auf den weiteren Plätzen rangieren die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Mauritius und die Dominikanische Republik.

Weihnachtsurlaub in Österreich

Auch bei Winterreisen in Österreich verzeichne TUI aktuell erfreuliche Zuwächse bei den österreichischen Gästen. Vor allem Städtereisen nach Wien und Weihnachtsurlaube im Raum Kärnten und Salzburg würden dieses Jahr im Trend liegen. Attraktive Angebote gebe es für Kurzentschlossene etwa noch für das TUI Blue Montafon in Vorarlberg und den TUI Kids Club Samerhof in Kärnten, so der Veranstalter. (red)