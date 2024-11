Kneissl: Mit drei Katalogen ins neue Jahr

2025 wird bei Kneissl Nordlandsommer. Der Veranstalter setzt auf Island in allen Facetten - auf der Ringstraße rund um die Insel, über Hochlandpisten, auf die mystische Halbinsel Snæfellsnes, in den äußersten Westen. Neu ist Islands Süden mit der großartigen Naturlandschaft Landmannalaugar und eine Island-JubiläumsReise, die keine Islandwünsche mehr offenlässt. Neue Themenreisen - eine Foto-Reise mit dem Oberösterreicher Karl Hausjell und eine Strick-Reise – ergänzen das Programm in Island. Auch zu finden: Die Färöer, ein ausgereiftes Irland-Angebot, Großbritannien - von Cornwall bis Schottland, Skandinavien mit Rundreisen in Dänemark, Südschweden, Norwegen, der 16-tägigen Skandinavien-Reise. Neu ist eine Sápmi-Reise (Lappland) und die gefragten Schiffsreisen zum Nordkap mit Havila oder Hurtigruten …

Europa 2025

Das bisher schon umfangreiche Europa-Angebot von A-Z, von Armenien bis Zypern wurde durch neue Touren attraktiviert. Die neuen Reisen, meist als Jubiläums-Reisen, punkten mit besonderem Charme: Sie erkunden zum Beispiel das Piemont, die Vulkane Süditaliens, sieben Azoren-Inseln, die spanische Silberstraße, València mit Cuenca und Maestrazgo, Friaul, die slowakische Region Zips, Böhmen, Mailand und Cinque Terre. Dazu verwöhnt ein feines Musikreisen-Angebot, das u.a. zum Schostakowitsch-Festival nach Leipzig führt, zu den Festtagen in Berlin und zu den Bregenzer Festspielen.

Fernreisen 2025

Afrika heißt willkommen mit Marokko, Algerien und Ägypten im Norden und den Safaridestinationen Uganda, Kenia, Tansania, Südafrika, Namibia, Malawi-Sambia, Senegal-Gambia und neu, Angola. Orientfeeling vermitteln u.a. Jordanien, Oman, Kirgistan, Usbekistan und Turkmenistan mit den Naturwundern in Mangghystau/Kasachstan, das neu im Programm zu finden ist. Reisen in Laos, Vietnam, Kambodscha, Thailand, Indien und Sri Lanka zeigen die Essenz Asiens. Ecuador, Mexiko, Kanada, Chile sind gefragte Reisefavoriten im Amerikaprogramm. Neu sind die Jubiläums-Reisen in Brasilien, USA-West, Panama, Mustang im Norden Nepals; paradiesisches Südseefeeling garantieren Reisen in Papua-Neuguinea und auf den Cook-Inseln.

Kneissl Touristik kompensiert die CO2-Belastung, die durch die Reisen entstehen, mittels eines finanziellen Engagements für ein von der Caritas und der BOKU Wien betriebenes Projekt im Südsudan bzw. durch den Erwerb von SAF („Sustainable Aviation Fuel“) der Lufthansa Group. (red)