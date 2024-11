Salzburg Airport: Winterflugplan mit neuen Destinationen

Der Flughafen Salzburg veröffentlichte heute alle Verbindungen des Winterflugprogramms 2024/25. So geht es bereits seit Ende Oktober per Direktverbindung nach Marsa Alam und Hurghada wird mehrmals wöchentlich ganzjährig angeflogen. Für Reisende die sich sonnige Tage wünschen stehen auch die Kanarischen Inseln zur Auswahl. Eurowings verbindet Salzburg einmal wöchentlich mit Teneriffa und bis zu zweimal pro Woche mit Gran Canaria. Außerdem geht es über die Weihnachtsfeiertage direkt nach Palma de Mallorca.

Neue & beliebte Ziele

Möglichkeiten für Städtetrips bieten beispielsweise die neuen Verbindungen: So geht es mit easyJet neu zweimal wöchentlich (Samstag, Dienstag) nach Neapel und im Jänner und Februar jeweils am Samstag nach Barcelona. Die spanische Hauptstadt Madrid bedient Iberia jeden Mittwoch und Samstag. Diese Verbindung bietet zudem ideale Weiterflugmöglichkeiten in die USA, die Karibik oder nach Mittel- bzw. Südamerika. Darüber hinaus umfasst das Winterprogramm die deutschen Metropolen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg sowie zwei wöchentliche Transavia-Flüge nach Brüssel im Februar und März 2025. Weitere europäische Städte wie Amsterdam, Eindhoven und Rotterdam sind ebenfalls mehrmals wöchentlich per Direktflug mit Transavia erreichbar.

Zudem verbindet Norwegian bzw. Scandinavian Airlines Salzburg mittwochs und samstags mit Kopenhagen, Stockholm und Oslo. Weitere Winterhighlights sind z.B. Island (Reykjavik mit Icelandair), Manchester und Dublin (jeweils zweimal wöchentlich mit Ryanair) oder auch das Baltikum (Tallinn & Riga je einmal wöchentlich mit Air Baltic).

Ganzjährig stehen Flüge nach London zur Verfügung (im Winter sogar zu vier unterschiedlichen Airports in London), während Istanbul täglich mit Turkish Airlines angeflogen wird. Auch Dubai ist das ganze Jahr über dreimal pro Woche erreichbar. Zusätzlich werden ganzjährig Flüge nach Bukarest, Skopje und Belgrad angeboten.

In die Ferne

Ab Salzburg sind auch zahlreiche Fernreiseziele mit nur einem Zwischenstopp über die Drehkreuze Dubai (flydubai), Istanbul (Turkish Airlines), Frankfurt (Lufthansa), Madrid (Iberia) und Belgrad (Air Serbia) zu erreichen. Mit Iberia gelangen Reisende etwa via Madrid nach Havanna (Kuba) oder nach San Jose (Costa Rica). Und nach Sydney geht es beispielsweise mit flydubai via Dubai und dann weiter mit Emirates.

Weitere Infos unter: www.salzburg-airport.com (red)