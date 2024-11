Dertour Austria startet Zufriedenheitsumfrage 2024

Dertour Austria bietet eine Vielzahl an FAM Trips unter dem Titel Campus Live Erlebnisse rund um die Welt an; organisiert unzählige Veranstaltungen und Schulungen und hat dadurch mit über 1.500 Agents im Jahr Kontakt. Zwei Buchungszentralen an den Standorten Wien und Salzburg kümmern sich um die Anliegen und Probleme der Reisebüros und helfen bei Buchungsfragen. Drei AußendienstmitarbeiterInnen fahren bis zu 50.000 km pro Jahr, um den persönlichen Kontakt in den Reisebüros aufrecht zu erhalten und wichtige Neuigkeiten zu verbreiten.

Meinung der Agents gefragt

Aber wie steht es um die Zufriedenheit der Agents mit dem Reiseveranstalter? Bis zum Jahresende können sie das Jahr Revue passieren lassen und mit wenigen Klicks online ihr Feedback zu Dertour Austria abgeben. Was ist gut gelaufen, wo gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Bewertet werden dabei die unterschiedlichsten Themen wie Servicequalität, Agenturbetreuung, Campus Live Erlebnisse und vieles mehr.

„Es liegt ein sehr intensives und erfolgreiches Jahr hinter uns. Es ist uns ein Anliegen, unseren Service und unsere Leistungen gegenüber den Reisebüros auf einem hohen Niveau zu halten und gegebenenfalls zu verbessern“, sind sich Robert Biegler, Director Sales, Marketing & Customer Service und Jörg Fermüller, Head of Sales Dertour Austria einig.

Weitere Infos zur Dertour Austria Zufriedenheitsumfrage und wie Agents daran teilnehmen können folgen in Kürze per Email. (red)