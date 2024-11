Neuzugang bei Disney Cruise Line

Die Disney Treasure, Schwesterschiff der Disney Wish und der Disney Destiny, erzählt die Geschichten der beliebtesten Abenteuer aus den Pixar-, Marvel- und Star Wars-Attraktionen der Disney Parks. Highlights an Bord sind originelle Disney Musicals von „Moana“ und Pixars „Coco“ sowie ein von den Marvel Superhelden inspiriertes Dining-Erlebnis. Hinzu kommt noch eine Wasser-Erlebniswelt ganz im Zeichen von Micky Maus sowie Kids Clubs und Lounges für Erwachsene, darunter die erste „Haunted Mansion“-Lounge.

13 Schiffe bis 2031

Das Schiff geht am 21. Dezember 2024 auf Jungfernfahrt. Anschließend folgen Sieben-Nächte-Reisen ab Port Canaveral, Florida, in Richtung östliche und westliche Karibik. Die Disney Treasure ist Teil eines mehrjährigen Ausbaus der preisgekrönten Flotte, die derzeit sechs Schiffe umfasst und bis 2031 um sieben weitere Schiffe wachsen soll.

„Seit mehr als 100 Jahren erobern die Geschichten von Disney auf der ganzen Welt die Herzen von Generationen. Seit dem Start von Disney Cruise Line 1998 tragen auch unsere Schiffe die Erzählungen zu einem neuen Publikum in die Welt hinaus“, so Bob Iger, Chief Executive Officer der Walt Disney Company, zum Auftakt der Feierlichkeiten. und Josh D'Amaro, Chairman von Disney Experiences kommentiert: „Die Taufe der Disney Treasure ist ein Meilenstein in der Wachstums- und Expansionsphase von Disney Cruise Line. Bis 2031 stocken wir unsere Flotte auf 13 Schiffe auf und verdoppeln sie somit."

