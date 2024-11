Reiseschutz: LTA optimiert Tarife

„Wir haben ein übersichtliches und dennoch sehr differenziertes Produktportfolio, das unseren Kunden ermöglicht, genau die Risiken abzusichern, die ihnen wichtig sind. Zudem bieten wir als Spezialist für Reiseschutz mit unseren verschiedenen Reisepreisstaffeln sehr große Transparenz“, sagt Dr. Michael Dorka, Geschäftsführer der LTA. Weitere Pluspunkte von LTA seien der persönliche Service im Schadenfall, für den der Reiseschutz-Spezialist bereits mehrfach ausgezeichnet wurde, und eine sehr gute Erreichbarkeit.

Noch breiteres Produktportfolio



Wie LTA (Lifecard-Travel-Assistance) heute mitteilte, werden die Tarife der Produktlinie Basic spätestens zum 1. Jänner 2025 - eventuell auch schon ab Anfang Dezember - um mehrere Reisepreisstaffeln erweitert. Die Tarife Basic und Basic Travel bieten den wichtigsten Reiseschutz für die einmalige Reise: von Kosten beim Reiserücktritt oder Reiseabbruch bis hin zur Krankenversicherung. Der versicherte Reisepreis für Einzelpersonen oder Alleinerziehende beträgt in der Spitze 15.000 EUR, für Paare und Familien liegt er bei 25.000 EUR. Neu ist auch, dass die Basic-Produkte für die beiden Altersklassen (bis 69 Jahre und ab 70 Jahre) zukünftig mit oder ohne Selbstbehalt angeboten werden. Als versichertes Ereignis beim Reiserücktritt und Reiseabbruch integriert ist dann auch der Covid-19-Reiseschutz, der nicht mehr separat dazu gebucht werden muss.

Zukünftig noch umfassender geschützt sind KundInnen in allen drei Produktlinien (All in One, Flexibel und Basic) auch beim Reiserücktritt. Beim Risikoereignis „Schaden/Panne Fahrzeug“ gilt dann auch der Diebstahl des Kfz ab maximal einen Tag vor Anreise als Rücktrittsgrund. Wer aufgrund eines Unfalls, einer Panne oder dem Diebstahl seines Fahrzeugs den Urlaub nicht fortsetzen kann, dem werden die nicht in Anspruch genommen Leistungen oder die Rückreisekosten bis zu 500 EUR p.P. erstattet.

Versicherungsschutz für Tiere & Objekte

Ausgeweitet wurde der Versicherungsschutz auch für Hunde- und Katzenhalter. Zusätzlich zu der unerwartet schweren Erkrankung oder Unfallverletzung sind jetzt auch die Impfunverträglichkeit oder der Tod eines in häuslicher Gemeinschaft mit der versicherten Person lebenden Tieres als Reiserücktrittsgrund versichert. Und: Während sich die Versicherung vorher nur auf mitreisende Hunde oder Katzen bezog, gilt sie zukünftig unabhängig davon, ob der vierbeinige Liebling zur Reise angemeldet war oder nicht.

Ein Novum bei LTA ist der Objektschutz. Mit ihm kann die Buchung von Mietobjekten wie Ferienhäusern, Mietwagen, Wohnmobilien oder Hausbooten abgesichert werden - und zwar nicht wie bisher nur von Einzelpersonen oder Familien und Paaren, sondern jetzt auch von mehr als zwei Erwachsenen. Die in dem gebuchten Versicherungsschutz enthaltenen Leistungen können alle in der Reisebestätigung namentlich aufgeführten Personen in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen unter: www.lta-reiseschutz.at (red)