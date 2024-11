Salzburg Airport: Mehr Kopenhagen-Flüge im Sommer

Scandinavian Airlines gilt bereits seit vielen Jahren als verlässlicher und fester Bestandteil des Winterflugprogramms am Salzburg Airport und bringt Gäste während der kalten Jahreszeit in die Wintersport-Naherholungsgebiete der Region. Nach Schnee, Eis und Winterzauber startete die dänische Airline im vergangenen Sommer erfolgreich mit einer wöchentlichen Salzburg-Kopenhagen Verbindung.

Kopenhagen-Flüge im Sommer

Aufgrund der großen Nachfrage sowohl aus Salzburg als auch aus Kopenhagen wurde für den Sommer 2025 ein erweitertes Programm aufgesetzt. Ab Mitte Mai starten die Flüge (jeweils Samstags), die im Hochsommer (Juli & August) sogar bis zu dreimal pro Woche (zusätzlich Dienstag & Donnerstag) angeboten werden. Geflogen wird bis Ende September mit einem modernen Embraer 195 oder dem Airbus A230neo.

Kopenhagen muss aber nicht das Ende der Reise sein. Mit dem kürzlich erfolgten Beitritt zur Allianz SkyTeam und der attraktiven Lage Kopenhagens in Kontinentaleuropa sind zahlreiche Ziele in Nord-, Mittel- und Westeuropa schnell erreichbar. Insgesamt steuert die Fluggesellschaft mehr als 105 Ziele ab der dänischen Hauptstadt an. Im kommenden Sommer werden neue Städte - unter anderem Seattle in den USA - dem globalen Flugstreckennetz hinzugefügt.

Weitere Infos unter: www.flysas.com/ch-de/destinationen/osterreich/salzburg (red)