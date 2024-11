airtours Seminarreise auf Mallorca

In Begleitung von Claudia Janner-Moser, airtours Sales & Marketing Leiterin, reiste die Gruppe im Oktober ab Wien mit Austrian Airlines nonstop nach Palma de Mallorca. Vor Ort galt es dann insbesondere die außergewöhnlichsten Resorts aus dem airtours Portfolio, aber auch Land und Leute der beliebten Baleareninsel, kennenzulernen. Untergebraucht wurde die Gruppe so in drei beliebten Luxushotels, darunter das Cap Vermell Grand Hotel an der Ostküste Mallorcas, das Jumeirah Mallorca in Port Soller sowie das Castillo son Vida, a Luxury Collection Hotel, in der Nähe von Palma.

Kulturelle & kulinarische Highlights

Eines der Highlights dieser Tour war der Besuch von Cap Soller sowie die Tramfahrt durch die malerische Landschaft von Soller mit anschließendem Mittagessen am Hafen. Zudem konnten sich die Agents bei einem Stadtrundgang von der Schönheit der Inselhauptstadt überzeugen und das berühmte Miro Museum besuchen. Am letzten gemeinsamen Abend genossen die Agents in der Skybar Hostal Cuba den beeindruckenden Blick über den Hafen von Palma, bevor es am nächsten Tag wieder zurück nach Wien ging. (red)