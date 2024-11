Sandals Resorts jetzt über RateHawk buchbar

Sandals Resorts und Beaches Resorts haben eine neue Partnerschaft mit RateHawk, einer führenden B2B-Reisebuchungsplattform, gestartet. Damit können Reisebüros ab sofort alle luxuriösen Unterkünfte schnell und unkompliziert über das RateHawk-System buchen. Integriert sind dabei sowohl die Adults-Only Sandals Resorts als auch die familienfreundlichen Beaches Resorts.

„Diese Partnerschaft zeigt unser stetiges Engagement, die Zusammenarbeit mit Reiseprofis zu stärken, indem wir ihnen mehr Flexibilität und direkten Zugang zu unseren luxuriösen Unterkünften und exklusiven Services ermöglichen“, so Oliver Stahlberg, Regional Director of Sales Central & Northern Europe von Sandals Resorts.

Vorteile für Agents & KundInnen

Das B2B-Tool RateHawk zeichnet sich durch seine fortschrittliche Technologie, die benutzerfreundliche Plattform und sein umfangreiches globales Netzwerk aus. Die Kooperation eröffnet den Reisebüros und Veranstaltern eine noch größere Vielfalt an Buchungsoptionen. Nis Proschek, Head of Business Development bei RateHawk ergänzt dazu: „Durch die Integration von Sandals und Beaches Resorts können Reisebüros jetzt nicht nur in Echtzeit die kompletten Verfügbarkeiten und Preise vergleichen, sondern auch sicherstellen, dass ihre Kunden in den schönsten karibischen Destinationen einen personalisierten Service und unvergleichliche Annehmlichkeiten genießen.“

Im Rahmen der fortlaufenden Expansion profitieren Reisebüros bei Buchungen über RateHawk von exklusiven Angeboten, attraktiven Promotionen und umfassendem Support. Diese Vorteile stellen sicher, dass sie ihren Kunden stets den besten Mehrwert für Aufenthalte in den luxuriösen Sandals und Beaches Resorts bieten können.

Weitere Informationen:

über Sandals unter www.sandalsresorts.eu. Buchungen können direkt über www.ratehawk.com vorgenommen werden. Für Fragen stehen das DACH Sales Team der Sandals und Beaches Resorts und das RateHawk Sales Team unter sales@sandals.de bzw. agenturbetreuung@ratehawk.com zur Verfügung. (red)