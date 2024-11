Einladung zum ETI Punschen am Karlsplatz

Am 28. November 2024 findet wieder das traditionelle Punschen am Christkindlmarkt vor der Karlskirche statt. Die Teams von ETI und Austrian my Holidays freuen sich bereits darauf, das Jahr 2024 bei einem gemütlichen Abend mit heißen Getränken und gutem Essen ausklingen zu lassen. Und den PartnerInnen damit auch "Danke" für die tolle Zusammenarbeit zu sagen.

Details zum Punschen am Karlsplatz

Datum: 28. November 2024

28. November 2024 Uhrzeit: ab 18:30 Uhr

ab 18:30 Uhr Location: Christkindlmarkt am Karlsplatz

Anmeldung: per Mail an vertrieb@eti.at unter Angabe der ETI Agenturnummer (red)