Flughafen Klagenfurt: Sommerverbindung nach Hannover

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, unterstreicht das Potenzial dieser neuen Flugstrecke und sagt: „Mit der Anbindung an Hannover ist uns ein wichtiger Meilenstein in der Streckenentwicklung gelungen. Die neue Strecke erfüllt die wichtigen Voraussetzungen, sowohl einen sehr interessanten Herkunftsmarkt für den Kärntner Tourismus anzubinden als auch mit Hannover eine Destination, die für unsere Geschäftsreisenden und auch als neues, entdeckenswertes Ziel für Urlauberinnen und Urlauber von Interesse ist, gut erreichbar zu machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Airline-Partner SkyAlps.“

Die neue Strecke Klagenfurt - Hannover ist ab sofort direkt bei der italienischen Boutique Airline SkyAlps buchbar. Die Flugtage Montag und Donnerstag bieten sich dabei ideal sowohl für Geschäftsreisen als auch für Wochenendtrips an.

Der Flugplan im Detail:

Flugtage: MO, DO

Klagenfurt - Hannover: 14:30 - 16:05 Uhr

Hannover - Klagenfurt: 12:00 - 13:45 Uhr

Hannover als Destination entdecken

Als grüne Stadt im Norden Deutschlands ist Hannover bekannt für seine vielen Parks und Grünflächen, darunter die berühmten Herrenhäuser Gärten, die jeden Sommer auch Austragungsort des internationalen Feuerwerkwettbewerbes sind. Die Stadt verfügt über ein vielfältiges kulturelles Angebot mit zahlreichen Museen, Theatern und Konzerthäusern, wie das Sprengel Museum, das Opernhaus und das GOP Varieté-Theater. Auch Feiern lässt es sich im Norden: Das jährlich im Juli stattfindende Schützenfest lockt über 650.000 BesucherInnen in die Stadt.

Mehr Infos & Buchung unter: www.skyalps.com (red)