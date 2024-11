schauinsland-reisen fördert Nachwuchs-TouristikerInnen

Anfang kommenden Jahres werden bereits zum fünften Mal Reisebüro-Azubis mit Onlineschulungen und einem praxisorientierten Workshop-Tag in der schauinsland-reisen-Zentrale in Duisburg fit für die Arbeit am Counter gemacht. Darüber hinaus wird im Frühjahr erstmals eine exklusive Inforeise für junge Expis im Alter von 18 bis 28 Jahren angeboten. Damit knüpft schauinsland-reisen an den „Young Stars“-Katalog an, welcher von den eigenen Auszubildenden erstellt wurde.

Schulungsangebot für Azubis

Die Schulungsreihe „Azubis in besten Händen“ geht ab dem 6. Jänner 2025 in die nächste Runde. Die teilnehmenden Nachwuchs-TouristikerInnen dürfen sich auch dieses Mal auf spannende Onlineschulungen mit nützlichen Zielgebietsbasics, Hotelinfos und Insidertipps freuen. Außerdem wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem Wildcards für die kostenlose Teilnahme an einer Inforeise verlost werden. Zusätzlich dazu veranstaltet schauinsland-reisen zum Abschluss der Schulungsreihe im April wieder einen optionalen Workshop-Tag, bei dem die Azubis einen exklusiven Einblick in die Firmenzentrale in Duisburg erhalten und vor Ort sowohl mit den Auszubildenden des Reiseveranstalters als auch mit weiteren MitarbeiterInnen aus dem schauinsland-reisen-Team in den direkten Austausch gehen können.

Alle Infos zu „Azubis in besten Händen“ und das Anmeldeformular gibt es auf slr-info.de im Bereich Schulungen und Events.

Infosreise für junge Expis

Ab sofort können sich Agents zwischen 18 und 28 Jahren außerdem für die erste „Young Stars“-Inforeise von schauinsland-reisen anmelden. Vom 1. bis 5. April 2025 geht es auf die Insel Madeira, wo unter anderem die Besichtigung von Hotels auf dem Programm steht. Die Unterbringung erfolgt im schauinsland-reisen- 4-Sterne Originalhotel Alto Lido in Funchal. Flüge werden ab/bis DUS, FRA, MUC, HAJ/HAM und STR angeboten. Die Teilnahme kostet 299 EUR p.P im halben Doppelzimmer und 499 EUR p.P. im Einzelzimmer. Voraussetzung ist neben der Altersvorgabe die Teilnahme am „Young Stars“-Kurs in der expi-cademy.

Weitere Infos und den Anmeldelink gibt es ebenfalls auf slr-info.de. (red)