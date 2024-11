Derpart: Rewe Group legt Bekenntnis zum Reisebürovertrieb ab

Im Rahmen des Treffens bestätigte Souque außerdem erneut, dass die Touristik inzwischen als ein Kerngeschäft der Rewe Group gesehen wird. Mit einem aktuellen Wachstum von über 20% und signifikanten Investitionen in den Reisevertrieb, inklusive der Übernahme erfolgreicher stationärer Reisebüros, setzt die Rewe Group auf nachhaltiges Wachstum in diesem Bereich.

"D as Beste aus zwei Welten"

Der französische Manager, der seit 2017 die Rewe Group führt und seit 2023 im Rewe-Vorstand für die Touristik verantwortlich ist, sehe zudem großes Potenzial darin Reisevertrieb noch stärker in das Kundenerlebnis einzubinden. Die über 40 Mio. Kundenkontakten pro Woche in seinen Märkten allein in Deutschland müsse man für die Touristik nutzen - dazu sagt er: "Kunden im Supermarkt buchen auch Reisen und suchen die persönliche Beratung im Reisebüro.“ Strategisch sieht er hier großes Potenzial für die zum Dertour-Vertrieb zählenden Reisebüroorganisationen.

Gemeinsame Kundenbindungsprogramme würden sich dafür aktuell in der Entwicklungsphase befinden. Derpart, die Dertour Filialen und die DTPS unter dem Dach der Rewe Group, sollen auch hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und die Verknüpfung von Online- und stationärem Vertrieb eröffnen neue Perspektiven, welche die Rewe Group gezielt vorantreiben wird.

“Es besteht ein sehr enger und intensiver Austausch”, wie Gunter Freissle, Sprecher und Geschäftsführer der Gruppe der Derpartner anlässlich des Besuchs in der Rewe-Zentrale in Köln betont. Felix Droste, stv. Vorsitzender im Derpart Aufsichtsrat ergänzt: “Wir Derpartner fühlen uns sehr wohl unter dem starken Dach der Rewe-Group - wir nutzen erhebliche Synergien und erleben das Beste aus zwei Welten: Freies Unternehmertum und die Zusammenarbeit mit einem starken Partner." (red)