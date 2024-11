Dertour Austria Campus Live in Dubai

Die Gruppe startete ihre Reise in das beliebte Emirat am Persischen Golf per Direktflug mit dem Airbus A380 von Emirates. Vor Ort angekommen konnten die Agents dann zunächst in die Welt von Emirates eintauchen und einen Tag im Trainingscenter und Headquarter der Airline verbringen. Begleitet wurden sie dabei von Karin Lechner (Senior Specialist Sales, Dertour Austria) und Michael Gruber (Sales Executive Leisure, Emirates).



Besichtigungen & Unternehmungen

In der Stadt der Superlative residierten die Teilnehmenden zwei Nächte im höchsten Hotel der Welt - dem JW Marriott Marquis. Für die restliche Zeit wurde im luxuriösen The Ritz-Carlton Dubai eingecheckt - direkt am eigenen Strand an der berühmten JBR Walk Promenade gelegen, punktet das Haus durch erstklassige Spa-Einrichtungen und sechs Außenpools.

Eine Jeepsafari durch die Dünen bei Sonnenuntergang mit anschließendem regionalen Abendessen in der Wüste, sowie die beeindruckende Aussicht vom Burj Khalifa und ein Besuch der berühmten Dubai Mall durften bei diesem Campus Live natürlich auch nicht fehlen. „Herzlichen Dank für diese schöne, luxuriöse Reise. Dank der guten Mischung aus Hotelbesichtungen und Unternehmungen bleibt dieser Fam-Trip ein unvergessliches Erlebnis und hilft mir, Dubai besser verkaufen zu können“, resümierte Marion Chalard, ÖAMTC in Wien.

Mit dabei waren außerdem: Christiane Egger-Putz - Sabtours Vöcklabruck; Karoline Feit - Reisebüro Schlömicher Liezen; Lara Haas - Urlaubswelt Schörfling; Iris Huber - Reisewelt Hörsching; Dexin Kapitany - Restplatzbörse Vösendorf; Regina Kastelitz - Kuoni Wien; Karin Scherf - Gruber Reisen Hartberg; Bianca Johanna Vagaja - Reisewelt Oberpullendorf und Lisa Wagner - Kerschner Reisen Wieselburg. (red)