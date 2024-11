Ponant präsentiert Nachhaltigkeitsbericht 2023

Ponant legt seit jeher großen Wert auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Umwelt. Mit innovativen, umweltfreundlichen Technologien und einer spürbaren Verringerung des ökologischen Fußabdrucks setzt Ponant auch weiterhin neue Maßstäbe für bedeutsames und nachhaltigeres Reisen.

„Wir sind stolz auf unsere bisherigen Erfolge. Aber wir wissen auch, dass der Weg zu nachhaltigerem Reisen noch nicht abgeschlossen ist. Durch Innovation und Kooperation strebt Ponant an, einen Branchenstandard für verantwortungsvollere und transparentere Nachhaltigkeitspraktiken zu setzen“, erläutert Wassim Daoud, Leiter der Abteilung CSR und Nachhaltigkeit bei Ponant.

Nachhaltigkeit im Zentrum

Ponants dreistufiger Nachhaltigkeitsaktionsplan Blue Horizon konzentriert sich auf die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks und die Optimierung eines positiven Beitrags durch Einsatz der besten verfügbaren Technologien. Neben laufenden Initiativen an Bord arbeitet das Forschungs- und Entwicklungsteam von Ponant auch an Projekten zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität.

Vier Projekte, vier Erfolge:

1. Reduzierung der CO2-Emissionen

Durch Investitionen in eine moderne Flotte konnte Ponant die CO2-Emissionen pro Kreuzfahrttag im Vergleich zum Referenzjahr 2018 um 11% senken. Im Herbst 2023 testete die Reederei außerdem den Betrieb mit dem Kraftstoff B100, einem Biodiesel, der zu 100% aus recyceltem Altspeiseöl hergestellt wird und 90% weniger Emissionen verursacht als fossile Brennstoffe. Insgesamt sind bereits zwölf Schiffe der Flotte für die Verwendung von Biokraftstoff zertifiziert. Damit hat Ponant den Grundstein für das Erreichen des Ziels von Netto-Null-Emissionen im Jahr 2050 gelegt.

2. Ziel "Zero Plastik"

Die hochmodernen Abwasseraufbereitungssysteme von Ponant und die strenge Mülltrennung an Bord machen sich weiterhin positiv bemerkbar. 100% der Abfälle an Bord werden getrennt und sortiert. Im Jahr 2023 wurden 73% des Trinkwassers an Bord durch das Filtersystem von Nordaq aus Meerwasser gewonnen. Dieses Filtersystem ist bereits auf 92% der Schiffe der Flotte installiert. Auch der Einsatz von Einwegplastik konnte weiter reduziert werden - mehr als 20 Tonnen wurden flottenweit eingespart.

3. Unterstützung lokaler Gemeinden

Ein wichtiger Bestandteil des Nachhaltigkeitsengagements von Ponant ist auch der Aufbau von Partnerschaften mit lokalen Gemeinden. So bringt das Schiff Paul Gauguin in Französisch-Polynesien medizinisches Personal zu abgelegenen Gemeinden; in Zukunft sind etwa 40 ärztliche Konsultationen pro Jahr geplant.

4. Programm Ponant Science

Ponant fördert weiterhin die Erforschung von Meeresökosystemen und Umweltveränderungen. Der Eisbrecher Le Commandant Charcot ist mit zwei voll ausgestatteten wissenschaftlichen Laboren ausgestattet, die ForscherInnen während der Expeditionen in Polarregionen zur Verfügung stehen. 2023 unterstützte Ponant mehr als 30 wissenschaftliche Missionen mit einem Wissenschaftsbudget von über 2,2 Mio. EUR (gegenüber 2 Mio. EUR im Jahr 2022). Seit 2021 haben bereits über 175 ForscherInnen an Bord der Ponant-Schiffe geforscht. Das Programm zur Unterstützung der Forschung und Wissenschaft, Ponant Science, wird 2025 auf weitere Schiffe ausgeweitet, um die Forschung in verschiedenen abgelegenen Gebieten der Erde weiter zu fördern. (red)