Linz Airport: Ryanair hebt nach London ab

Die neue Strecke Linz-London wird ab sofort viermal wöchentlich bedienen. Damit ist der Flughafen Linz nach Klagenfurt, Salzburg und Wien der vierte österreichische Flughafen, den Ryanair anfliegt. Die neuen Flüge des Low Cost Carriers zum/vom Flughafen Linz ermöglichen zum einen den Zugang zu wichtigen Incoming-Tourismus Märkten, wie dem Vereinigten Königreich, und bieten gleichzeitig wettbewerbsfähige Tarife für die BewohnerInnen Österreichs und BesucherInnen aus aller Welt.

Linz Airport Managing Director, Norbert Draskovits, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass Ryanair nach Linz zurückgekehrt ist. Mit London-Stansted können wir dem oberösterreichischen Markt eine der beliebtesten Städtedestinationen anbieten und werden gleichzeitig an den bedeutendsten europäischen Reisemarkt angebunden. Wir hoffen, dass die Verbindung gut angenommen wird, da wir dann auch die Möglichkeit haben, mit Ryanair über zusätzliche Frequenzen und Verbindungen zu sprechen.“

Abschaffung der Luftverkehrssteuer

Im Zuge der neuen Winterverbindung fordert Ryanair die zukünftige Regierung erneut dazu auf, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen und damit unter anderem dem Beispiel der schwedischen Regierung zu folgen. Dazu sagte Andreas Gruber von Ryanair: "Die prohibitive Luftverkehrssteuer von 12 EUR stellt ein Hindernis für den Aufschwung und die Erholung des Luftverkehrs in Österreich dar. Ryanair fordert daher die neue Regierung erneut auf, diese schädliche Steuer abzuschaffen und Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Förderung des Tourismus und des Wirtschaftswachstums zu ergreifen. Ryanair kann das Verkehrsaufkommen in Österreich in den nächsten fünf Jahren um 50% steigern, aber nur, wenn die neue Regierung diese schädliche Luftverkehrssteuer abschafft, wie es die italienische und schwedische Regierung bereits getan haben." (red)