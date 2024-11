Prima Reisen präsentiert Katalog 2025

Der familiengeführte Reiseveranstalter, der sich auf die Gestaltung von Gruppenreisen und maßgeschneiderten Individualreisen spezialisiert hat, freut sich seine neuen, sorgfältig kuratierte Destinationen, Reiserouten und Abenteuermöglichkeiten vorzustellen. So geht es für KundInnen mit Prima Reisen 2025 in den Süden, Norden, Osten und Westen Europas und der Welt, zu Schiff, Zug, Flug, Rentier und Floß. Alle Angebote für 2025 sind ab sofort im neuen Reisekatalog - der online auf primareisen.com direkt kostenlos heruntergeladen oder auch bestellt werden kann - zu finden.

Neuerungen & Höhepunkte

Eine der spannendsten Neuerungen sind die neuen Reiserouten rund um die britischen Kanalinseln. Die Prima Reisen-ExpertInnen sind laut eigenen Angaben "derart überzeugt von den noch so unbekannten, außergewöhnlich grünen und kulturreichen Inseln", dass sie beschlossen haben, eigene Flugzeuge für Direktflüge ab Wien zu dieser Destination für seine KundInnen zu chartern. Eine weitere Neuerung ist die Zwei-Länder-Tour von Nordportugal nach Galicien, wo nicht nur die Verkostung von Portwein und fangfrischen Muscheln, sondern auch die Besichtigung gleich mehrerer UNESCO-Weltkulturerben auf dem Plan steht.

Eine Zwei-Länder-Tour kann nur von einer Drei-Länder-Tour übertroffen werden - in Form einer neuen Rundreisen durch das kulturreiche Baltikum. Dabei erleben Reisende Architekturwunder und kulturelle Eigenheiten von gleich drei speziellen Ländern: Estland, Lettland und Litauen.

Die Liste der Neuerungen und Höhepunkte ist lang - daher hier nur ein kleiner Einblick welche Angebote unter anderem noch für 2025 bereit stehen: eine neue Reiseroute durch das noch unerforschte Grönland, ein Inselhopping an der Ostsee oder auch eine Eisenbahnkreuzfahrt durch die Schweiz.

Geheimtipps von den ReisegestalterInnen

Die von Prima Reisen angebotenen Touren sind zum Großteil von den ReisegestalterInnen am eigenen Leib getest. Aus diesem Grund sind auch wirkliche "Geheimtipps" mit persönlichen Highlights, wie beispielsweise das neue Angebot für Lappland im Herbst. Lappland fasziniere die ExpertInnen des Reiseveranstalters bereits seit Jahren, weswegen sie sich dazu entschlossen haben, die Destination auch einmal im farbenfrohen Herbst auszukundschaften. Herausgekommen ist eine neue Rundreisen zu dieser speziellen Jahreszeit. So geht es mit Prima Reisen nun nicht nur im Winter, sondern auch im Herbst, in den Hohen Norden. Von einem Nationalparkbesuch, übers Moltebeeren pflücken bis hin zum Flambieren & Saunieren auf einem Floß, wird dabei alles geboten.

Der zweite Prima Reisen-Geheimtipp ist der große Zeh des italienischen Stiefels - "Bella Calabria", mit seinen schroffen Felsen an türkisblauen Küsten, Olivenhainen, Vulkanen und Burgen. Aktuell noch weniger bekannt als andere Destinationen in Italien, kann man hier bei einem Stück Nduja, Käse oder einer Kugel Tartufo-Eis noch auf das echte süditalienische Lebensgefühl treffen. (red)