Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 45/46

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Proteste in Valencia:

In der spanischen Großstadt Valencia haben mehrere Organisationen und Gewerkschaften nach der verheerenden Flutkatastrophe für morgigen Samstag, den 9. November 2024, zu Protesten gegen das spanische Königspaar und Ministerpräsident Pedro Sánchez aufgerufen. Damit wollen sie gegen den Umgang der Regierung mit dem tödlichen Sturm demonstrieren. Die Behörden verschärfen im Hinblick auf mögliche Ausschreitungen die Sicherheitsvorkehrungen, gewaltsame Zwischenfälle sind dennoch nicht auszuschließen.

Parlamentswahlen in Mauritius:

Am Sonntag, der 10. November 2024, wählen die Menschen auf Mauritius ein neues Parlament. Im Vorfeld der Wahl kam es zu einem Abhörskandal, infolgedessen die Regierung kurzzeitig die Nutzung der sozialen Medien in dem Land aussetzte. Nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse kann es möglicherweise zu Protesten und Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten kommen. Dazu sind Behinderungen im lokalen Verkehr möglich.

Unabhängigkeitstag in Polen:

Am Montag, den 11. November 2024, feiern die Menschen in Polen den Tag der Unabhängigkeit, die das Land 1918 nach 123 Jahren der Teilung Polens durch das Königreich Preußen wiedererlangte. Anlässlich des Feiertags sind besonders in den größeren Städten Protesten möglich, örtliche Verkehrsbeschränkungen sind nicht auszuschließen.

Landesweiter Fluglotsenstreik in Italien:

Die Fluglotsen in Italien haben für Dienstag, den 12. November 2024, zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Behinderungen kommen. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

Parlamentswahlen in Sri Lanka:

Am Donnerstag, den 14. November 2024, finden in Sri Lanka Parlamentswahlen statt. Es handelt sich um eine vorgezogene Wahl, etwa ein Jahr vor Ende der regulären Legislaturperiode. Vor allem nach Verkündung der offiziellen Ergebnisse sind Proteste möglich. Die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsvorkehrungen.

Landesweiter Pilotenstreik in Frankreich:

Ebenfalls am Donnerstag hat die Pilotengewerkschaft Syndicat in Frankreich dazu aufgerufen, landesweit die Arbeit niederlegen. Auch andere Gewerkschaften könnten sich dem Streik anschließen. Im Falle von Streikmaßnahmen ist mit gravierenden Einschränkungen im Flugverkehr inklusive Verspätungen und Flugausfällen zu rechnen. Reisende sollten sich rechtzeitig über die Situation vor Ort informieren.

In Kooperation mit: