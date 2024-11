Diamir präsentiert 25 Jubiläumsreisen

Alle Jubiläumsreisen wurden von Diamir-Reiseexperten und langjährigen ReiseleiterInnen selbst konzipiert und werden von ihnen auch begleitet. Ein besonderes Highlight dieser schon so einzigartigen Reisen: Auch die drei Geschäftsführer gehen mit Reisegästen auf große Tour. Die Sonderreise mit Thomas Kimmel führt die Teilnehmenden in vier Südseenationen. Besonderer Höhepunkt dabei ist das Lianensprung-Festival auf der zu Vanuatu gehörenden Pfingstinsel, wo das moderne Bungee-Jumping vermutlich seinen Ursprung hat. Südafrika-LiebhaberInnen können mit Jörg Ehrlich das Westkap ganz exklusiv erleben oder auf Fotoreise nach Spitzbergen gehen. Genau 25 Jahre nach der ersten Diamir-Reise nach Peru führt Markus Walter eine Sonderexpedition in die Cordillera Blanca.

Sonderreisen weltweit

Mit Olaf Schau geht es auf Bergexpedition zum Nanga Parbat bzw. zum Diamir - dem König der Berge und Namensgeber des Unternehmens. Die Ethnologin Nadine Brückner besucht in Äthiopien mit den Reisegästen ihre Wahlfamilie bei den Kara am Omo-Fluss. Mit Marianne Nimsch können Bucketlist-Alpinisten den Mount Giluwe (4363m) in Papua-Neuguinea besteigen, der einer der Seven Volcanoes ist – dem Vulkan-Pendent der Seven Summits. Einmal Weihnachten und das Neujahrsfest in Indien verbringen? Uralte, teils mystischen Rituale zum Jahreswechsel können Reisegäste in Ladakh mit Nana Ziesche erleben.

Weitere Infos zu den Jubiläumsreisen unter: www.diamir.de/25jahre (red)