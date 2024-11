Der diesjährige Große Nachhaltigkeitspreis Logistik der BVL Bundesvereinigung Logistik Österreich geht an die Flughafen Wien AG. Verliehen wird der Preis seit 2012 an Unternehmen und Institutionen aus Industrie, Handel und Dienstleistung für herausragende Leistungen im Bereich nachhaltiger Logistik. Übergeben wurde der Preis an Flughafen Wien-Vorstand Dr. Günther Ofner gestern Abend, Mittwoch, 6. November 2024, im Rahmen eines Galaabends in der ÖAMTC-Zentrale in Wien.

Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG sagte im Rahmen der Verleihung: „Umweltziele können nur im Gleichklang mit den wirtschaftlichen Zielen erreicht werden. Der Flughafen Wien hat im letzten Jahrzehnt konsequent an der Verbesserung der Energieeffizienz gearbeitet und den Energieverbrauch um 40% reduziert. Damit wurde nicht nur die Umwelt geschützt, sondern es wurden auch die Kosten des Betriebs deutlich gesenkt. Damit wurde eine Win-Win Situation geschaffen, die ermöglicht, dass der Flughafen Wien seinen Betrieb seit Anfang 2023 CO2-neutral führt und rund 50% des Stromverbrauchs nachhaltig mit PV erzeugt. Unser Beispiel zeigt, dass nur Umweltschutz mit wirtschaftlicher Vernunft zum Erfolg führt. Wir freuen uns daher sehr über diese Auszeichnung."

Nachhaltigkeitsstrategien & -maßnahmen

Der Flughafen Wien verfolge seit 2011 eine konsequente Energieeffizienz- und Klimaschutzstrategie mit zahlreichen Maßnahmen: So betreibt der Airport aktuell zehn Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 78.000 Solarpaneelen auf insgesamt rund 46ha. Damit produziere der Flughafen Wien rund 46 Mio. Kilowattstunden Sonnenstrom und decke so über 50% seines Jahresstromverbrauchs mit Sonnenenergie.

Darüber hinaus verfügt der Airport über neue E-Schnellladestation mit zwölf Ladepunkten an sechs Ladestationen und einer Leistung von 360kW pro Station, die das rasche Aufladen von Elektrofahrzeugen rund um die Uhr ermöglichen

Darüber hinaus teilt der Flughafen mit bereits zahlreiche weitere Maßnahmen umzusetzen: So beziehe der Airport über die OMV CO2-neutrale Fernwärme durch die Nutzung von industrieller Abwärme, der Flughafen-Fuhrpark umfasse bereits rund 450 E-Fahrzeuge, der Office Park 4 als nachhaltigstes Bürogebäude Österreichs werde mit Erdwärme versorgt, ein intelligentes Gebäudemanagement sorge für effiziente Energiesteuerung, die Beleuchtung wurde großflächig auf energiesparende LED-Technologie umgestellt und vieles mehr.

Damit konnte der Flughafen Wien seinen Energieverbrauch seit 2011 laut eigenen Angaben um etwa 40% und seine CO2-Emissionen um etwa 70% senken. Seit 2023 führt der Flughafen Wien seinen Betrieb CO2-Neutral. Das nächste Ziel stehe ebenfalls bereits fest: Noch vor 2033 will der Flughafen Wien seinen CO2-Ausstoß auf Net Zero reduzieren. (red)