Dertour Austria Talk & Dine Deluxe-Roadshow

Insgesamt knapp 200 Agents folgten der Einladung und informierten sich im Rahmen von geselligen Abenden in Wien, Graz, Linz und Innsbruck über das umfangreiche Deluxe-Portfolie. Moderiert wurden die Events in Wien und Graz von Petra Seigmann (Specialist Sales Dertour Austria ) - in Linz und Innsbruck von Christian Harrer (Senior Specialist Sales Dertour Austria).

Alle Infos rund um Deluxe-Reisen

In stilvollen Locations der jeweiligen Stadt erklärte Michael Gruber (Sales Executive bei Flugpartner Emirates) den Teilnehmenden gerne, warum der Weg schon das Ziel sein sollte. Bei den Hotelmarken war die Crème de la Crème vertreten: Angefangen von Four Seasons mit seinen Hotels & Resorts auf den Seychellen und Malediven (vertreten durch Victoria Matteucci, Ronja Saul und Ginevra Fernè), über Kerzner (vertreten durch Natalie Salewski) mit den Marken Atlantis, One&Only, Siro und rare finds bis hin zu Silversea (vertreten durch Ruza Faath), den Luxus-Kreuzfahrtschiffen.

"'Deluxe' war dieser Abend wirklich - nicht nur, dass die Partner die perfekten Produkte zum Thema lieferten, sondern auch das Ambiente war außergewöhnlich. Wann diniert man sonst schon so nobel?“, resümiert Regina Kastelitz von Kuoni in Wien. (red)