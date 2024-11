Futouris & schauinsland bieten Handbuch zur Plastikreduktion

Next Slide

Futouris und schauinsland-reisen haben in enger Zusammenarbeit mit der Organisation Travel Without Plastic und drei Hotels der Hilton-Gruppe in den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgreich ein Projekt zur Reduzierung von Einwegplastik auf den Weg gebracht. Auf Basis der Projektergebnisse wurde nun ein umfassendes Handbuch entwickelt, das ab sofort allen Hotels zur Verfügung steht.

Pilotprojekt in Hilton-Hotels

Im Rahmen des im Oktober 2022 gestarteten Projekts „Hilton Hotels UAE go plastic free“ haben die Projektpartner innovative Maßnahmen aus dem Futouris-Branchenprojekt „Plastikfreier Urlaub“ auf die Hotels Ras Al Khaimah Beach Resort, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island sowie Hilton Abu Dhabi Yas Island übertragen.

Ziel war es, unnötige Einwegplastikprodukte in verschiedenen Betriebsbereichen zu reduzieren oder ganz zu vermeiden. Jo Hendrickx, Gründerin von Travel Without Plastic, zieht ein positives Fazit: „Die proaktive Einbindung der Mitarbeitenden, der Hotelbesitzer sowie des zentralen Beschaffungsteams war ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg. Gemeinsam haben wir Wege gefunden, den Verbrauch von Plastik signifikant zu reduzieren und gleichzeitig betriebliche Vorteile zu erzielen.“

Handbuch zur Reduktion von Einwegplastik

Basierend auf den Erkenntnissen des Projekts wurde nun ein umfangreiches Handbuch entwickelt, das Hotels auf ihrem Weg zur Plastikreduktion unterstützt. Dieses bietet einen Überblick über die am häufigsten verwendeten Einwegplastik-Produkte in der Hotelbranche, deren Umweltauswirkungen sowie mögliche Alternativen. Die Maßnahmen der Hilton Hotels im Rahmen des Projekts werden hier detailliert beschrieben, unterteilt nach verschiedenen Betriebsbereichen wie Hotelzimmer, Housekeeping oder den F&B-Bereich.

Weiters umfasst die erarbeitete Guideline Informationen zu den ökologischen und ökonomischen Vorteilen der Plastikreduktion sowie zu den Vor- und Nachteilen der jeweiligen Alternativen. Besonders wertvoll: Die umgesetzten Maßnahmen der drei Pilothotels sind explizit gekennzeichnet und liefern praktische Einblicke in die Erfahrungen und Ergebnisse. Christina Meier, Head of Corporate Social Responsibility bei schauinsland-reisen, hebt hervor: „Wir teilen die Ergebnisse mit unseren Hotelpartnern, um sie durch die Darstellung der ökologischen und ökonomischen Vorteile zur Reduzierung von Plastikabfall zu motivieren. Nachhaltigkeit trägt maßgeblich zur langfristigen Stabilität von Ökosystemen und der Wirtschaft bei und schafft messbare Vorteile für künftige Generationen. Gleichzeitig steigert sie die Attraktivität der eigenen Produkte.“

Kostenloser Download der Guideline

Das Handbuch steht ab sofort kostenlos auf der Futouris-Webseite zum Download bereit und soll Hotels weltweit dazu ermutigen, ihre Plastikverbräuche zu analysieren und durch praktikable Lösungen zu ersetzen. „Dieses Projekt hat gezeigt, wie viel erreicht werden kann, wenn verschiedene Akteure der Reise- und Hotelbranche zusammenarbeiten“, so Meier weiter. „Wir hoffen, dass viele weitere Hotels den Beispielen der Hilton-Pilothotels folgen und so dabei helfen, den Tourismus nachhaltiger zu gestalten.“

Weitere Informationen HIER: Handbuch zur Plastikreduzierung für Hotels (red)