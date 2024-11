Peakwork und honeepot schließen Partnerschaft

Durch die neu geschlossene Vertriebspartnerschaft können Betreiber von Reise-Websites, Reiseveranstalter und OTAs, die Reiseangebote über Peakwork beziehen, eine effiziente und kundenorientierte Lösung zur Ergänzung des Beratungsprozesses und Conversion Steigerung integrieren.

Der honeebot: Die smarte Reiseberatung

Der honeebot ist ein KI-basierter Chatbot, der in bestehende Reise-Websites integriert wird, um Endkunden bei ihrer Reiseauswahl zu unterstützen. Der honeebot wird den Peakwork-KundInnen als SaaS und White Label Lösung zur Verfügung gestellt, das bedeutet, inklusive einem eigenem Charakter des KI-Beraters. So kann der honeebot beispielsweise als Exit-Intent-Option integriert werden und damit Nutzer per Pop-up-Fenster reaktivieren, die kurz davor sind, die Website zu verlassen. Zusätzlich sind auch Trigger, wie Content-Teaser und Floating-Buttons einsetzbar.

Im startenden Dialog findet der Bot automatisiert die für den Kunden drei bis fünf besten und passendsten Angebote über die Peakwork Hub-Anbindung des Reiseanbieters heraus. Dabei kann der honeebot bis zu 80% der Kundenanfragen selbstständig und vollautomatisch, aber immer im Namen eines Expedienten oder Service-Center-Agents bearbeiten. Für die verbleibenden 20% der Anfragen, die eine menschliche Beratung erfordern, bereitet der honeebot eine Vorauswahl an Angeboten vor, aus denen der Berater im Backoffice mit wenigen Klicks die passende Empfehlung auswählen kann. Dieser zusätzlich implementierte Beratungsprozess führt zu einer Conversion-Steigerung von 10-15%.

Personalisierbar im Einsatz

Der honeebot hat bereits erfolgreich auf den Websites namhafter Reiseanbieter wie Eurowings Holidays, Condor Holidays, Lufthansa Holidays und HLX gezeigt, dass die zusätzliche Beratungsoption von den Kunden gut angenommen wird. Weitere Implementierungen stehen kurz bevor.

Der honeebot ist flexibel einsetzbar und kann in verschiedenen Sprachen und Währungen betrieben werden. Ein besonderes Merkmal ist die Möglichkeit, die Tonalität des Chatbots je nach Plattform oder Saison anzupassen - sei es eine formelle Ansprache per „Sie“ oder eine lockerere Tonalität per „Du“. Vorstellbar wäre sogar die sprachliche Anpassung zu speziellen Anlässen wie Weihnachten oder Karneval.

Promo-Aktion für Neukunden

Zum Start der Partnerschaft bieten Peakwork und honeepot eine exklusive Promo-Aktion an: Bei Vertragsabschluss bis zum 31. Jänner 2025 erhalten Neukunden einen Rabatt von 10% auf die Implementierung der honeebot-Lösung. Weitere Infos gibt es beim Peakwork Ansprechpartner oder über sales@peakwork.com.

Link zum Erklärvideo/zur Funktionsweise HIER (red)