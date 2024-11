Pünktlich zur kalten Jahreszeit startet auch die neue Buchungsplattform cruisaroo - ideal für alle KundInnen, die dem kalten Wetter entfliehen und Kurs auf neue Reiseabenteuer setzen möchten. Das Portal, das unter dem Dach des Verkehrsbueros angesiedelt ist, bietet jedem Reisetypen eine breite Palette an Angeboten zu "unschlagbaren Preisen". So umfasst das Portfolio klassische Mittelmeerreisen ebenso wie exotische Routen und Entdeckungstouren beispielsweise rund um die Fjorde Skandinaviens. Damit werden junge UrlauberInnen, die erstmalig an Bord gehen, genauso fündig wie erfahrene Kreuzfahrt-Fans, die Luxus und Komfort auf hoher See erleben möchten.

Kreuzfahrt-Deals für alle

„Click Click & Cruise - mit cruisaroo“ lautet die tagline zur Markteinführung, die eine coole Launch-Kampagne begleitet. In Szene gesetzt wird sie vom Künstler Philipp „Scheibsta“ Scheiblbrandner von „Scheibsta & die Buben“, der als rappender Kapitän frischen Wind an Deck bringt.

Und ganz nach diesem Motto funktioniert auch die Buchung: einfach das Wunschziel oder -schiff, den bevorzugten Zeitraum, die bevorzugte Reederei und die gewünschte Kabine wählen - und schon bietet cruisaroo die besten Deals zu transparenten Preisen ohne versteckte Gebühren.

Das Who’s Who der Kreuzfahrtszene:

Für Familienurlaub, Solo-Trips oder Pärchen-Erlebnisse stehen Aida, Costa Kreuzfahrten, MSC Cruises, Nicko Cruises, Norwegian Cruise Line sowie TUI Cruises - Mein Schiff bereit. Cunard, Explora Journeys, Hapag-Lloyd Cruises, Holland-America Line, Oceania Cruises, Regent Seven Seas Cruises und Silversea sind die cruisaroo-Partner für Luxuskreuzfahrten, Sea Cloud Cruises und Star Clippers für Segelabenteuer, A-Rosa und Nicko Cruises für Flusskreuzfahrten, Hapag-Lloyd Expeditionen, HX Hurtigruten Expeditions und Silversea für Expeditionskreuzfahrten.

Ausgewählte Angebote im Detail:

Westliche Karibik:

7 Nächte durch das Karibische Meer mit dem Kreuzfahrtschiff Norwegian Getaway von NCL - entlang der tropischen Küsten von Mexiko, Belize und Honduras

Reisetermin: 12.01.2025

Starthafen: New Orleans, Vereinigte Staaten

Zielhafen: New Orleans, Vereinigte Staaten

Verpflegung: Vollpension

Preis pro Person: Ab 652 EUR

Urlaubsupgrade „More at sea“ um 278 EUR mit umfangreichen Leistungen optional zubuchbar

Inselhopping auf den Kanaren und Madeira:

7 Nächte im Atlantischen Ozean auf dem Kreuzfahrtschiff MSC Opera von MSC Cruises - rund um die Kanarischen Inseln und Madeira

Reisetermin: 15.12.2024

Starthafen: Santa Cruz de Tenerife, Spanien

Zielhafen: Santa Cruz de Tenerife, Spanien

Verpflegung: Vollpension

Preis pro Person: ab 999 EUR inkl. Flüge ab/bis Wien

Weitere Informationen unter: www.cruisaroo.at (red)