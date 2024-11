Condor Erstflug nach Los Cabos

Am 3. November 2024 gegen 13:35 Uhr startete der Ferienflieger erstmals in dieser Wintersaison vom Flughafen Frankfurt (FRA) zum internationalen Flughafen Los Cabos (SJD). Die rund 250 Gäste an Bord des Flugzeugs mit der Registrierung D-ANRF wurden am neuen Zielflughafen mit einer Water Salute sowie einer Willkommenszeremonie herzlich willkommen geheißen.

Zwei wöchentliche Flüge nach Los Cabos

Mit Beginn des Winterflugplans steht Reisenden die Verbindung zum neuen Ziel im Condor Streckennetz jeweils mittwochs und sonntags zur Verfügung. Alle Flüge werden mit den modernen A330-900neo durchgeführt, die sich durch Komfort, neueste Technologien und maximale Effizienz auszeichnen. Neben Los Cabos als neues Ziel ergänzen diesen Winter Flüge nach Bangkok und Phuket in Thailand das Condor Langstreckenprogramm.

Los Cabos liegt an der Südspitze des mexikanischen Bundesstaates Baja California Sur und bietet UrlauberInnen neben der traumhaften Pazifikküste auch spektakuläre Berge und Wüstenlandschaft. Die Region ist außerdem als ideales Ausgangsziel für Walbeobachtungen und Wassersportaktivitäten wie Surfen, Schnorcheln sowie Tauchen bekannt.

Weitere Infos unter: www.condor.com (red)