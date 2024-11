Gruber-reisen präsentiert Urlaubsbarometer 2025

Der Urlaubsbarometer 2025 zeigt: die Reiselust der Österreicher hat nicht nachgelassen - Urlaub steht bei den meisten TeilnehmerInnen weiterhin ganz oben auf der Prioritäten-Liste. Die ÖsterreicherInnen sind neugierig auf die Welt, wollen Abenteuer und Erholung und lassen sich auch durch äußere Umstände nicht vom Reisen abhalten. Was außerdem bei der Umfrage hervorsticht - Frauen haben in der österreichischen Reisewelt das Sagen. Mit über 65% der UmfrageteilnehmerInnen dominieren sie und setzen die Trends. Auch Familien sind stark vertreten, über zwei Drittel der Befragten haben Kinder.

Buchungsstand und Reisepläne

Vorfreude ist die schönste Freude: Das gilt ganz besonders für die Urlaubsplanung. So gaben 21% der Befragten an bereits eine Reise für 2025 gebucht zu haben. Weiters teilte die Mehrheit mit, einen Urlaub im kommenden Jahr fest einzuplanen. Nur etwa 8% gaben an, 2025 auf Urlaub zu verzichten. Die Gründe sind dabei vielfältig: Ein Fünftel der Nicht-Reisenden nennt steigende Lebenshaltungskosten als Hindernis, während eine ähnliche Anzahl es vorzieht, die freie Zeit zu Hause zu verbringen. Auch persönliche Gründe wie Unentschlossenheit oder gesundheitliche Bedenken wurden genannt.

Für ein Viertel der Befragten sei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ausschlaggebend für die endgültige Buchung. Weitere wichtige Faktoren bei der Entscheidung für eine Reise: Flexibilität und Sicherheit

Europas Klassiker wieder hoch im Kurs

86% der Befragten haben Europa als bevorzugtes Reiseziel angegeben, was zeigt, dass Fernweh für Gruber-reisen KundInnen nicht unbedingt eine Fernreise bedeuten muss. Die beliebtesten Destinationen bei den Umfrageteilnehmenden sind altbekannte Favoriten: Kroatien führt die Liste an, gefolgt von Griechenland, Italien, Österreich und Spanien.

Etwas mehr überrascht die Tatsache, dass Städtereisen mit 44% und Rundreisen mit 29% an Beliebtheit gewonnen haben, während der klassische Badeurlaub zwar mit 61% immer noch die beliebteste Reiseform ist, dennoch einen leichten Rückgang verzeichnet. Das zeigt, dass Reisende ihre Urlaubspläne zunehmend um Erlebnisse und Erkundungen bereichern möchten.

Flugzeug, Auto und Trend zum Reisebus

Wenn es um die Wahl des Transportmittels geht, bleibt das Flugzeug ungeschlagen. Mehr als sieben von zehn Befragten nutzen den Flieger um an ihr Ziel zu kommen. Auf Platz zwei folgt die individuelle Anreise mit eigene Auto. Busreisen setzen ihren leichten Aufwärtstrend aus dem Vorjahr fort und verzeichnen auch heuer wieder ein kleines Plus, was sie auf rund 30% bringt. Bahnreisen bleiben mit etwa 12% konstant beliebt.

In puncto Reisefrequenz zeigt sich, dass sich kurze Auszeiten in Form von Tagesfahrten aktuell großer Beliebtheit erfreuen. So haben sich diese im Vergleich zum Vorjahr von 10% auf 14% gesteigert. Im Durchschnitt sind die ÖsterreicherInnen etwa drei Mal pro Jahr unterwegs, während knapp 7% sogar vier oder mehr Reisen unternehmen. Rund die Hälfte der Befragten gönnt sich dabei bis zu zwei Wochen Urlaub, während ein gutes Zehntel längere Auszeiten planen.

On- und Offline Hand in Hand

Abschließend machen die Ergebnisse der Umfrage deutlich, dass viele KundInnen trotz Digitalisierung auf bewährte Informationsquellen setzen. So holt sich ein Viertel der Befragten Urlaubstipps online - fast ebenso viele bevorzugen die persönliche Beratung im Reisebüro, wo sie von der Expertise der BeraterInnen profitieren. Fast 13% der Befragten gaben an, dass Empfehlungen von Freunden und Bekannten entscheidend sind. Auch gedruckte Reisekataloge und die klassische Werbung bleiben wichtige Elemente in der Reiseplanung.(red)