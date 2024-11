Coral Travel & Ferien Touristik: Starway Tourism Awards 2024

Für die diesjährige Gewinnerreise sind die 100 stärksten stationären Reisebüro-Partner ins Son Moll Sentits Hotel auf Mallorca gereist, wo sie fünf erlebnisreiche Tage verbrachten. Als bestes Reisebüro in Österreich wurde die Restplatzbörse GmbH in Vösendorf bei Wien mit dem Starway Globe geehrt. Den ersten Platz unter den deutschen Reisebüros machte das Reisebüro Poot aus Emmerich. Sieger in den Benelux-Ländern wurde Esen Tour aus Verviers in Belgien. Als bester Newcomer mit der höchsten Umstatzsteigerung 2024 glänzte Travel FM Reisen aus München. Auch Vertreter der mobilen Reiseberater von Amondo, Mein Urlaubsglück und Solamento waren mit dabei.

In die Bewertung flossen die Umsätze vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024 ein. Spanien-Buchungen wurden dabei 1,5-fach, Buchungen der Serrano-Hotels doppelt gezählt.

Gewinnerreise auf Mallorca

Zu den Highlights der Gewinnerreise, die von 29. Oktober bis 2. November 2024 stattfand, gehörten eine Jeepsafari, ein mallorquinischer Dämonenfeuertanz und ein mysteriöser Halloweenabend, an dem sich viele Gäste in fantasievollen Kostümen präsentierten. Die Mühe lohnte sich, die besten Outfits wurden prämiert. Anschließend feierten die TeilnehmerInnen in der Disco Cheops bis in die frühen Morgenstunden. Hauptsponsoren waren Serrano Hotels und das Tourism Board Mallorca.

Christina Unertl vom gleichnamigen Sonnenklar-Reisebüro in Vilshofen, die schon öfter dabei war, zeigte sich begeistert: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie Coral Travel und Ferien Touristik auch nach meinem fünften Starway immer wieder neue Maßstäbe setzen. Jedes Event übertrifft das vorherige. Die Kreativität und Leidenschaft für das Reisen sind wirklich bewundernswert.“ Auch Manuela Ulrike Hain von Kozica-Reisen aus Essen freut sich über die Wertschätzung: „Ich finde es wunderbar und wertschätzend, dass Coral Travel und Ferien Touristik sich mit einem so gigantischen Event bei uns Vertriebspartnern bedankt“, sagt sie. „Solch eine Anerkennung stärkt die Zusammenarbeit und zeigt, wie wichtig unsere Partnerschaft ist.“

News & Infos im Speeddating-Format

Im Rahmen der Workshops präsentierten sich neun mallorquinische Hotels sowie Eurowings im Speeddating-Format. Von Coral Travel und Ferien Touristik gab es News zum aktuellen Programmausbau. Besonders das Fernstreckenangebot mit einem Fokus auf Vietnam, die Arabischen Emirate, den Indischen Ozean und Südostasien wurde stark ausgebaut, sowie eine nun auch klassische Reisepaketierung für die Destination Portugal. Zudem bietet der Veranstalter mittlerweile eine flächendeckende Betreuung der Absatzmärkte und persönliche Ansprechpartner in allen Quellmärkten. Und ab 2025 gilt ein kumulierter Umsatz für Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Auch im kommenden Jahr werden Coral Travel und Ferien Touristik wieder ihre Top-Partner mit dem Starway Award belohnen. Und dafür ist der Startschuss bereits gefallen: In die Auswertung fließen Umsätze seit 1. Oktober 2024 ein. (red)