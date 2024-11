MSC Yacht Club: Angela Dinckels übernimmt neue Position

Die gebürtige Mainzerin ist ab sofort für das Produkt MSC Yacht Club im DACH-Raum verantwortlich und wird künftig direkt an Jörg Eichler, Managing Director DACH bei MSC Cruises, berichten - sobald dieser seine Stelle angetreten hat. Zu den Kernaufgaben von Dinckels werden die Steuerung und Erstellung der Vertriebs- und Marketingstrategie, sowie die Erstellung und das Tracking des Marketing- und Vertriebsbudgets zählen. Darüber hinaus soll sie die Sichtbarkeit und Bekanntheit des MSC Yacht Clubs sowohl bei Endverbrauchern als auch bei B2B-Partnern weiter stärken. Ebenso wird Dinckels als neue Business Development Manager dafür verantwortlich sein Partner-Marketingaktionen weiterzuentwickeln und die Kabinenauslastung dieses Bereiches in Zusammenarbeit mit den lokalen und Corporate Revenue Management Teams zu optimieren.

Angela Dinckels neu an Bord

Angela Dinckels verfügt über tiefgehende Vertriebserfahrung in der Kreuzfahrtbranche. Die beruflichen Stationen der gelernten Reiseverkehrskauffrau umfassen beispielsweise Positionen als Head of Luxury Cruise Sales bei e-hoi | e-domizil GmbH, Sales Manager bei Oceana Cruises in Miami oder die Verkaufsleitung Expeditionen bei der Hurtigruten GmbH. Zuletzt war Angela Dinckels als Senior Key Account Manager bei der Wiesbadener Marketingagentur Almaron GmbH tätig.

„Der MSC Yacht Club bietet ein besonderes Urlaubserlebnis. Das exklusive Konzept erfreut sich großer Beliebtheit und wir sehen seit vielen Jahren einen wachsenden Markt für dieses Segment. Mit der neu geschaffenen Position des Business Development Managers auf DACH-Ebene rein für den MSC Yacht Club tragen wir der Strategie Rechnung, diesen Geschäftsbereich auch zukünftig stetig weiterzuentwickeln und in den Märkten gezielt und konsequent weiter auszubauen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Angela eine erfahrene Vertriebsexpertin neu an Bord haben, die insbesondere im gehobenen Segment der Kreuzfahrt eine große Expertise vorweisen kann“, so Georg Schmickler, Chief Business Development Officer bei MSC Cruises, der auch die globale Gesamtverantwortung für den MSC Yacht Club trägt. (Red)