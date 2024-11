Dertour Austria Campus Live in Katar

Dazu beigetragen hat einerseits der Flug mit der nationalen Airline Qatar Airways - von Skytrax als Worlds Best Airline 2024 ausgezeichnet - andererseits die luxuriöse Unterbringung in den besten Hotels Dohas. Beim Rutschen im Meryal Water Park, dem Besuch des Qatar National Museum und des Katara Cultural Village sowie des Souq Waqif lernten die Agents die Hauptstadt Doha besser kennen. Ein Besuch des exklusiven Banana Island Hotel auf einer 13ha großen Privatinsel durfte auch nicht fehlen und spätestens beim Ausflug zum Binnenmeer inklusive anschließendem BBQ Dinner in der Wüste waren sich dann alle Teilnehmerinnen einig: Katar ist eine Reise wert.

Agents entdecken ursprüngliches Emirat

Betreut und begleitet wurde die Gruppe von Priska Glatzer (Senior Account Manager Leisure, Qatar Airways) und Hannelore Wallinger (Key Account West Dertour Austria).

Judith Halbertschlager von Komet Reisen in Pinkafeld sagt dazu: „Ich bin wirklich schon lange in der Branche, aber diese Tour war außergewöhnlich. Katar wird als Reisedestination definitiv unterschätzt - hier kann man noch ein ursprüngliches Emirat entdecken. Ich habe ab sofort DEN Geheimtipp für meine Kunden".

Außerdem mit dabei waren: Melanie Bauer - Sabtours Grieskirchen; Bettina Huber - The Travel Birds Salzburg; Elke Kleissner - TUI Seiersberg; Andrea König - ÖAMTC Linz; Daniela Malli - Kuoni Graz; Jutta Ochsenhofer - Fox Tours Oberwart; Sandra Schäffel - Raiffeisen Reisebüro St. Pölten; Daniela Sinnhuber-Ott - Reisegschichten Krems und Daniela Wriessnig-Danek - Aubora Vacation Kottingbrunn. (red)