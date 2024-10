Salzburg Airport: Lufthansa stockt Frankfurt Verbindung auf

„Die Flugverbindung zwischen Salzburg und Frankfurt ist eine unverzichtbare Lebensader für die regionale Wirtschaft, Industrie und den weltweiten Tourismus. Als wichtigste Hub-Verbindung unseres Flughafens bietet sie nicht nur eine direkte Anbindung an das wirtschaftliche Zentrum Deutschlands, sondern eröffnet unseren Passagieren auch ein Tor zur Welt. Die dringend erwartete Aufstockung der Flugfrequenzen auf bis zu fünfmal am Tag ist ein wichtiges Signal für den Standort Salzburg,“ freut sich Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer.

Mit dieser Erweiterung baut der Flughafen Salzburg seine Stellung als wichtiger Verkehrsknotenpunkt weiter aus und bietet Reisenden noch attraktivere Verbindungen in die ganze Welt.

Die Flugzeiten im Detail ab Sommer 2025

Salzburg - Frankfurt: 06:05 - 07:10 Uhr / täglich

NEU: Salzburg - Frankfurt: 08:20 09:25 Uhr / täglich

Salzburg - Frankfurt: 10:40 11:45 Uhr / täglich

Salzburg - Frankfurt: 14:15 15:20 Uhr / täglich

Salzburg - Frankfurt: 18:45 19:50 Uhr / täglich

NEU: Frankfurt - Salzburg: 06:45 07:45 Uhr / täglich

Frankfurt - Salzburg: 08:55 09:55 Uhr / täglich

Frankfurt - Salzburg: 12:20 13:20 Uhr / täglich

Frankfurt - Salzburg: 17:00 18:00 Uhr / täglich

Frankfurt - Salzburg: 21:30 22:30 Uhr / täglich

Ab Frankfurt in die ganze Welt

Mit rund 730 Flugzeugen bietet die „Kranich“-Gruppe als Betreiber der Frankfurt-Strecke ein umfangreiches Netzwerk von Anschlussflügen zu über 220 Destinationen weltweit, darunter etwa New York, Miami, Rio de Janeiro oder Johannesburg an. Die Flugverbindung Salzburg-Frankfurt ermöglicht es nahtlos zu Zielen weltweit weiterzufliegen oder von dort nach Salzburg zu reisen und bleibt somit ein Eckpfeiler für die wirtschaftliche Entwicklung der Salzburger Region. Die internationale Anbindung an den Weltmarkt fördert Investitionen im Wirtschafts- und Industriebereich Salzburgs und stärkt den heimischen Tourismus. (red)