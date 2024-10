Austrian Airlines kündigt neue Ziele im Sommerflugplan an

Auch im Sommerflugplan 2025 hält Austrian Airlines an ihrem erklärten Ziel fest, ihr Streckennetz kontinuierlich um neue Flugziele zu erweitern. „Im vergangenen Sommer ist die Nachfrage nach Destinationen im kühleren Norden deutlich gestiegen. Diesem Trend entsprechend fliegen wir im Sommer 2025 mit Edinburgh, Sylt und den Lofoten drei „coole“ neue Destinationen an“, erläutert Austrian Airlines CCO Michael Trestl.

Neue Ziele im kühlen Norden & Burgas

Vom 3. Juni bis 27. September 2025 fliegt die rot-weiß-rote Airline immer dienstags, donnerstags und samstags von Wien in die schottische Hauptstadt Edinburgh. Die knapp eine halbe Million Einwohner zählende Stadt ist definitiv ein Tipp für alle Citytrip-Fans und bietet auch im Sommer moderate Temperaturen inklusive kühler Meeresbrise. Für KundInnen, die ein wenig mehr Zeit haben, ist die Stadt der ideale Ausgangspunkt für Rundreisen in die Low-, Mid- oder sogar Highlands.

Eine durchaus steife Brise ist auch typisch für das mondäne Sylt - die deutsche Nordseeinsel ist ab Wien vom 28. Juni bis 6. September 2025 mit Flügen jeweils am Samstag zu erreichen. Mit einem ganz anderen Flair warten hingegen die nordnorwegischen Lofoten mit dem Zielflughafen Harstad-Narvik in der Region Evenes auf. Die Mischung aus wilder natürlicher Schönheit, historischen Stätten und Outdoor-Abenteuern macht es zu einem interessanten Reiseziel für all jene KundInnen, die mit sommerlicher Wärme und Trubel nichts anfangen können. Austrian Airlines fliegt vom 30. Mai bis 29. August 2025 jeweils am Freitag ab Wien „ganz hoch in den Norden“.

„Wir rechnen damit, dass diese drei neuen Destinationen in Kombination mit bereits etablierten Klassikern im Norden wie etwa Tromsø und Reykjavik unser Portfolio ideal für all jene ergänzen, die wirklich ins Kühle wollen“, so Trestl.

Mit Burgas nimmt Austrian Airlines außerdem noch eine aufstrebende Stadt an der Schwarzmeerküste als vierte neue Destination mit ins Sommerprogramm auf. Drei Mal pro Woche geht es ab 19. Juni 2025 immer am Donnerstag, am Samstag und am Sonntag von Wien aus an die Küste Bulgariens.

Klassische Sommerdestinationen

„Die österreichischen UrlauberInnen sind definitiv Mittelmeerfans - und hier spielen wir auch im Sommer 2025 ganz klar unsere Kompetenz aus. So haben wir etwa 19 Destinationen in Griechenland im Plan, zwölf Destinationen in Italien (Festland, Inseln), zehn in Spanien (Festland, Kanaren und Balearen) und vier in Kroatien“, so Trestl.

Somit ergibt sich ein Sommerflugplan 2025, der 104 Destinationen auf der Kurz- und Mittelstrecke sowie 18 Flugziele auf der Langstrecke bietet. Dies inkludiert auch die Weiterführung der am Montag neu aufgenommenen Verbindung Linz - Frankfurt in den Sommer 2025.

Flüge in die Ferne & Nahost

All jene, die es im Sommer in die Ferne zieht, können aus 18 bestehenden Langstrecken-Destinationen, die Austrian Airlines direkt anfliegt, wählen: in Afrika stehen durchgehend Kairo, saisonal Mauritius und Marrakesch, in Asien durchgehend Bangkok, Tokio, Shanghai und saisonal auch Malé, in Nordamerika durchgehend Boston, New York (Newark und JFK), Washington, Chicago, Los Angeles sowie Montreal in Kanada zur Auswahl.

Vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen im Nahen Osten sind auch im Sommerflugplan Verbindungen nach Amman, Erbil, Teheran sowie Tel Aviv geplant. Aktuell sind Flüge nach Teheran (bis 30. November 2024) sowie Tel Aviv (bis 25. November 2024) noch ausgesetzt. (red)