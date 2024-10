TUI Care Foundation startet Initiative in Griechenland

Während der Tourismussektor in Griechenland floriert, stehen viele junge UnternehmerInnen vor großen Herausforderungen. Dazu zählen insbesondere der eingeschränkte Marktzugang und fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten. Hier setzt nun die neue Initiative TUI Futureshapers Greece die in Zusammenarbeit mit Wise Greece ins Leben gerufen wurde, an.

Kurse, Workshops & Vorträge

So wird im Rahmen des neuen Programms unter anderem 1.000 TeilnehmerInnen aus ganz Griechenland ein Ausbildungskurs geboten. Der umfassende virtuelle Kurs vermittelt den angehenden UnternehmerInnen dabei praktisches Wissen, um Geschäftsideen in den Bereichen Tourismus, Lebensmittel, Kultur, Kunsthandwerk und Kosmetik zu starten oder auszubauen. Außerdem profitieren die TeilnehmerInnen vom Wissen erfahrener TrainerInnen sowie erfolgreicher UnternehmerInnen, die Best Practices weitergeben und individuell beraten.

Darüber hinaus lädt das Programm ausgewählte TeilnehmerInnen zu einem Bootcamp in Athen, mit Workshops und Vorträgen zur unternehmerischen Weiterentwicklung, ein. Auch Stipendien werden im Rahmen der neuen Initiative vergeben, damit junge UnternehmerInnen ihre Ideen ohne finanzielle Einschränkungen weiterentwickeln können.

Unterstützung für HandwerkerInnen & Produzierende



Zusätzlich wird TUI Futureshapers Greece eine Gruppe von mindestens 60 kleinen und mittleren Unternehmen, lokalen HandwerkerInnen sowie Produzierende in beliebten Tourismusregionen wie Zakynthos, Peloponnes, Korfu, Epirus, den Kykladen und Rhodos gezielt unterstützen. Die Initiative zielt darauf ab, Fähigkeiten in den Bereichen Verkauf, Produktentwicklung, Marketing und digitale Kampagnen zu verbessern. Die innovativsten KMU erhalten die Möglichkeit, mit Wise Greece zusammenzuarbeiten, um ihre Produkte auf den „Local Gems“-Ausstellungen zu präsentieren und ihr Angebot bei Einheimischen sowie Touristinnen und Touristen zu bewerben.

Um die positive Wirkung der Initiative zu maximieren, wird sie mit führenden griechischen Universitäten und der Griechischen Zentrale für Fremdenverkehr zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit zielt insbesondere darauf ab, Studierende und junge Berufstätige für die Gründung von Start-ups in der Lebensmittel- und Tourismusbranche zu gewinnen. (Red)