Dertour Austria Campus Live Nordische Länder

"Nightlife & Kultur trifft auf Elch & Sauna" - so beschreibt Dertour Austria die Lettland-Finnland-Kombi die die Teilnehmenden kürzlich im Rahmen der Campus Live-Tour erlebten. Während die Gruppe Riga mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern ausgiebig erkundet, streifte sie die Städte Tampere und Helsinki in Finnland nur kurz. Dafür hatten die Agents dort viel Zeit um das touristisch weniger erschlossene Seengebiet rund um Savonlinna im Südosten des Landes per E-Bike und Boot zu entdecken. Neben Wellness, Teeverkostung und Ringelrobben-„Unterricht“, nahmen die TeilnehmerInnen außerdem viele teils sehr unterschiedliche Hotels, Herrenhäuser und Cottages aus dem Dertour Portfolio unter die Lupe.

ExpertInnen im Hohen Norden

„Die Kontraste auf dieser Tour waren toll; so hatten wir die Gelegenheit, vieles aus unserem Portfolio selbst zu testen und dabei zwei wunderschöne Länder kennenzulernen. Der herzliche Empfang von allen Seiten war noch das Tüpfelchen am i“, fasst Petra Seigmann, Key Account Ost bei Dertour Austria, die Tour zusammen.

Bei dem Campus Live Nordische Länder mit dabei waren: Amina El-Rachidi - Ruefa Reisen Wien, Marco Frankl - Reisewelt Eisenstadt, Natascha Gollatz - Foxtours Oberwart, Martin Hönigschnabel - Komet Reisen Pinkafeld, Karin Karner - Last Minute Tours Wien, Jutta Klein - Reisewelt Vöcklabruck, Angela Kornfeld - Raiffeisen Reisebüro Mödling, Charlotte Lorenz - Reisebüro Schwarz Gleisdorf, Hanna Sinnhuber - Reisebüro Elke Neuhofer Krems und Martina Sirillova - Dertour Slovakia, Bratislava (red)