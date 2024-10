TUI: Pep-Offer für Kids Clubs in Österreich & Deutschland

Das Pep-Offer gilt ab sofort für Reisen bis Ende September 2025. Reservierungen erfolgen ausschließlich auf Anfrage per Email direkt an den jeweiligen TUI Kids Club und können nur nach Verfügbarkeit bestätigt werden.

TUI Kids Club Trebesingerhof

Der TUI Kids Club Trebesingerhof liegt direkt am Flussufer der Lieser im Herzen Kärntens. Das familienfreundliche Resort bietet vielfältige Freizeitangebote sowie eine 100m Wasserrutsche. Im Winter lockt das nahegelegene Skigebiet Katschberg Wintersportfans, im Sommer zahlreiche Ausflugsangebote in der näheren Umgebung.

Reisezeiträume und weitere Informationen:

Reisen ab sofort bis 27. September 2025, ausgenommen Silvester sowie Juli und August.

Bis zu 25% Ermäßigung auf den Verkaufspreis.

Anfrage an info@trebesingerhof.at

TUI Kids Club Sonngastein

Mitten im Nationalpark Hohe Tauern gelegen befindet sich der TUI Kids Club Hotel Sonngastein. Das persönlich geführte Hotel bietet Kindern die größte Spiel- und Erlebnishalle Österreichs. Die zwei Außenpools laden auch im Winter mit warmen Temperaturen und Blick auf die Hohen Tauern zum Baden ein. Der Skishuttle führt Gäste direkt vom Hotel zum zirka 4km entfernt gelegenen Skigebiet Gastein.

Reisezeiträume und weitere Informationen:

Reisen ab sofort bis 30. September 2025.

Bis zu 40% Ermäßigung auf den Verkaufspreis inklusive Halbpension plus.

Anfrage an office@hotel-sonngastein.at

TUI Kids Club Wangerland Resort

An der ostfriesischen Nordsee können Familien im neuen TUI Kids Club Wangerland Resort direkt am See "Wangermeer“ urlauben. Das All-Inclusive Hotel bietet seinen Gästen eine eigene Indoor Spielstadt sowie eine Activity Halle mit Boulderwand und Pumptrack. Zusätzlich bietet der See zahlreiche Freizeitangebote für Familien wie einen Kletterwald, Fußballgolf, Stand-Up-Paddling und vieles mehr.

Reisezeiträume und weitere Informationen:

Reisen ab sofort bis 30. September 2025, ausgenommen Hauptsaison.

Bis zu 30% Ermäßigung auf den Verkaufspreis

Anfrage an reservierung@wangerland-resort.de

(red)