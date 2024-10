Flughafen Innsbruck präsentiert Winterflugplan

Am kommenden Sonntag findet offiziell der Wechsel in den Winterflugplan statt, die Wiedereinführung der wichtigen Frankfurt-Strecke sowie die Frequenzerhöhung der Wien-Strecke stellen dabei die ersten großen Highlights dar. Im Laufe des Dezembers folgt dann die Aufnahme der komplett neuen Strecken Madrid, Warschau und Riga. Zudem gibt es in dieser Wintersaison eine Reihe an Frequenzerhöhungen. So werden zwischen Dezember 2024 und April 2025 insgesamt 27 Destinationen mit bis zu 171 Verbindungen pro Woche ab / nach Innsbruck angeboten.

Flüge ab / bis Frankfurt & Wien

Am kommenden Sonntag findet nach monatelanger Pause wieder der erste Direktflug nach Frankfurt statt. Die Strecke war auf Grund von Kapazitätsengpässen innerhalb des Lufthansa-Konzerns Ende März 2024 vorübergehend ausgesetzt worden. Umso positiver ist nun die Entwicklung, dass die tägliche Verbindung nach Frankfurt mit dem Winterflugplan 2024/25 (mit der LH-Tochter AirDolomiti) wieder aufgenommen wird. An der ganzjährigen Durchführung über den Winter hinaus werde aktuell noch gearbeitet.

Auch Austrian Airlines baut ihr Flugangebot nach Wien für den Winter um eine tägliche Frequenz auf bis zu drei Flüge aus.

Neues im Winter 2024/25

Im Winter 2024/25 werden insgesamt 27 Destinationen in 17 Ländern ab / nach Innsbruck angeboten. Darunter sind drei komplett neuen Destinationen: Madrid mit Iberia (zwei Mal pro Woche), Warschau mit LOT Polish Airlines und Austrian Airlines je ein Mal pro Woche sowie Riga mit airbaltic ebenfalls mit einem wöchentlichen Flug. Die Flüge starten jeweils im Laufe des Dezembers.

Eine Aufstockung erleben die bestehenden Flugverbindungen von / nach Amsterdam, Athen, Birmingham, Brüssel, Hamburg und London Heathrow.

Die Anzahl der Gesamtverbindungen im Winter 2024/25 ab / nach Innsbruck liegt damit bei insgesamt bis zu 171 Verbindungen pro Woche. Auch die Anzahl der internationalen Drehkreuze, mit den Innsbruck in diesem Winter verbunden ist, kann sich sehen lassen: So können mit Amsterdam, Athen, Frankfurt, London, Madrid, Warschau und Wien sieben Drehkreuze als Umsteigeflughäfen weltweit genützt werden.

Weitere Infos unter: www.innsbruck-airport.com (red)