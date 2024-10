AÖV: Insgesamt mehr Reisende an Österreichs Flughäfen

Rund 27,2 Mio. Passagiere wurden in den ersten neun Monaten 2024 an den sechs österreichischen Verkehrsflughäfen gezählt - ein Plus von 6,9% gegenüber dem Vorjahr. Besonders erfreulich: Die Auslastung der Flüge steige und die Luftfracht liege bereits über dem Niveau von 2019.

Massive Einbrüche & Zuwächse

Nach einzelnen Standorten gab es aber immense Unterschiede und zum Teil Einbrüche bei der Zahl der Fluggäste. Diese betrafen die beiden nach Zahl der Reisenden kleinsten Flughäfen: Minus 22,6% auf 148.555 Passagiere in Linz und minus 14,3% auf 108.189 Fluggäste in Klagenfurt. Ein leichtes Minus gab es auch am nach Passagieren drittgrößten Flughafen in Innsbruck. Dort sank die Zahl der Reisenden um 3,5% auf 718.507.

Auf dem zweitgrößten Airport Österreichs in Salzburg gab es hingegen ein Plus von 10,2% auf 1,42 Mio. Fluggäste. Und auf dem nach Passagieren viertgrößten Flughafen in Graz gab es eine deutliche Steigerung von 17% auf 643.197. Am mit riesigem Abstand größten Airport Wien-Schwechat gab es eine Steigerung von 7,2% auf 24,12 Mio. Fliegende.

Mag. Julian Jäger, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) und Vorstand der Flughafen Wien AG, hält dazu fest: „Die österreichischen Flughäfen legen zu, die einzelnen Standorte entwickeln sich aber unterschiedlich: Drehkreuze wachsen schneller als Regionalairports. Eine hohe Konnektivität ist dafür der entscheidende Schlüsselfaktor. Umso wichtiger sind daher wachstumsfördernde Rahmenbedingungen und eine politische Kurskorrektur hin zur Stärkung der Regionalairports als wichtiger Jobmotor und Wertschöpfungstreiber ihrer jeweiligen Wirtschafts- und Tourismusregion.“

Auslastung legte überall zu

Die Auslastung der Flieger - der sogenannte Sitzladefaktor - stieg laut Angaben der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen (AÖV) vom Mittwoch - an allen Airports und blieb in Wien stabil. Dies hänge zum Teil auch mit zurückgegangenen Flugbewegungen zusammen, deren Zahl sich insgesamt aber ebenso steigerte.

In Wien stieg die Zahl der Starts und Landungen um 5,9% auf 167.476 und in Salzburg um 2,7% auf 11.391 Bewegungen. Der Flughafen Graz verzeichnete ein Plus von 9,3% auf 7.988. Gesunken sind die Bewegungen am Flughafen Innsbruck um 12,3% auf 6.167 Starts und Landungen, am Flughafen Linz um 11,9% auf 2.531 und am Flughafen Klagenfurt auf 1.333 (minus 11,3%). (APA / red)