A340-300 zu Gast am Klagenfurt Airport

Die Landung des Langstreckenflugzeugs begeisterte nicht nur zahlreiche Spotter und Flugzeugbegeisterte, auch Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, zeigt sich begeistert: „Die Landung eines Fluggerätes dieser Größe ist für uns am Klagenfurt Airport nichts Alltägliches - umso mehr freut sich das gesamte Team, diesen A340-300 bei uns willkommen zu heißen.“ Bis zum Rückflug am Nachmittag des 23. Oktobers lässt sich der Airbus noch von der Besucherterrasse des Flughafens bestaunen.

Langstreckenjet am Flughafen Klagenfurt.

Das Team von Sporting Lissabon reiste am Vorabend des heutigen Champions League Spieles gegen den SK Sturm Graz im Wörthersee Stadion gemeinsam mit den Spielerfamilien und der Nachwuchs-Mannschaft der Youth League nach Kärnten.

Um 19:45 Uhr Ortszeit landete der Langstreckenjet am Flughafen Klagenfurt. Der Airbus A340-300, der normalerweise auf Langstrecken-Flügen eingesetzt wird, beeindruckt mit seinen Maßen, wie etwa einer Länge von 63,64m, einer Flügelspannweite von 60m und einem MTOW (Maximum Take Off Weight) von stolzen 275 Tonnen. Je nach Bestuhlung bietet diese Flugzeugtype Platz für bis zu 291 Passagiere.

Viele Spotter und Flugzeugbegeisterte ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, diesen beeindruckenden Gast auf Einladung des Airports aus der Nähe zu fotografieren und zu filmen. (Red)