nicko cruises optimiert Partner-Betreuung in Österreich & Schweiz

Für eine noch bessere Unterstützung der VertriebspartnerInnen, hat der Kreuzfahrtspezialist Optimierungen in seiner vertrieblichen Aufstellung vorgenommen. Ziel der Neuausrichtung ist es, die Zuständigkeiten in den beiden Ländern zu schärfen und den Schwerpunkt im International Sales neu auszurichten. Während die Schweiz aus dem Team International Sales herausgelöst wird, fällt Österreich somit fortan nicht mehr in die Zuständigkeit des Außendienstes.

Neue Zuständigkeitsverteilung

Analog zum nationalen Vertrieb, werden die PartnerInnen Österreichs und der Schweiz künftig im Key-Account-Management angesiedelt. Betreut und koordiniert werden sie dabei von Dennis Rissberger (A) und Laura Wendler (CH). Für die Reisebüros in diesen beiden Ländern wurden außerdem zwei E-Mail-Adressen eingerichtet, nämlich oesterreich@nicko-cruises.de und schweiz@nicko-cruises.de, um deren Bearbeitung sich Isabella Miller kümmert, die kürzlich als Junior-Key-Account-Manager ins nicko Vertriebsteam wechselte. Ann-Katrin Merk und Szilvia Ihasz aus dem Team International Sales legen ihren Fokus künftig im internationalen Markt auf alle nicht deutschsprachigen Länder.

Die Fäden beider Bereiche, International Sales und Key-Account-Management, laufen bei Teamleiterin Michaela Schedel zusammen, die an den Head of Sales, Bert Freter, berichtet. „Mit großer Freude legen wir mit dieser Neuausrichtung den Grundstein, um in beiden Bereichen zu wachsen und den engen Kontakt zu unseren Vertriebspartnern weiter zu stärken“, erklärt Bert Freter die Neuordnung in seinem Vertriebsteam.

Weitere Informationen für interessierte Reisebüros unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)