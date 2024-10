Studiosus stellt neue kultimer-Angebote vor

Der kultimer bietet mehrmals im Jahr ein jeweils neues Angebot mit Kurzreisen zu spannenden Ausstellungen und Festivals, zu Opernaufführungen und Klassikkonzerten, zu kulinarischen Highlights und Naturschauspielen. Ein ausgefeiltes Rahmenprogramm inklusive Studiosus-ReiseleiterIn runden das Erlebnis dabei ab.

Neue Eventreisen & Kulturtrips

Im neuen Angebot finden sich beispielweise musikalische Highlights wie die Händel-Festspiele in Halle oder die Metropolitan Opera in New York ebenso wie Naturerlebnisse, zum Beispiel Orchideen-Wanderungen auf Zypern oder Sizilien zur Mandelblüte. Auch rund um die EXPO 2025 in Osaka hat Studiosus ein umfassendes Reiseprogramm zusammengestellt.

Japan - EXPO in Osaka

Die Weltausstellung findet vom 13. April bis 13. Oktober 2025 auf der künstlich angelegten Insel Yumeshima im Hafengebiet von Osaka statt. Sie steht unter dem Titel „Designing Future Society for Our Lives“ im Zeichen der UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, über 150 Länder und 25 internationale Organisationen nehmen daran teil.

Auf der zwölftägigen kultimer-Reise folgen die Studiosus-Gäste mit ihrer Reiseleiterin zunächst den Höhepunkten Japans von Tokio über Kyoto und Nara bis zur EXPO 2025 in Osaka. Preisbeispiel: Inklusive Flug, Bahnreise zum/vom Abflugsort in der 1. Klasse von jedem Bahnhof in Österreich und Deutschland, zehn Übernachtungen mit Frühstück in Vier-Sterne-Hotels und einem Ryokan, drei Abendessen, einem Picknick, einer Bootsfahrt auf dem Ashi-See und Studiosus-Reiseleitung ist die kultimer-Reise „Japan – EXPO in Osaka“ ab 5055 EUR buchbar. Jeweils drei Termine im Mai und September 2025.

Weitere Infos unter: www.kultimer.com (red)