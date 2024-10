Flughafen Wien: Hainan Airlines nimmt neues Langstreckenziel auf

Mit der Aufnahme des neuen Langstreckenziels setzen die größte privatgeführte Airline der Volksrepublik und der Flughafen Wien einen wichtigen Schritt, um die Erholung im Streckenangebot aus und nach China weiter anzukurbeln. Bedient wird die Route durch Hainan Airlines dreimal wöchentlich und ganzjährig, zusätzlich zur bereits bestehenden Verbindung nach Shenzhen.

Mehr Konnektivität nach China

"Ab Dezember ist mit Chengdu eine der dynamischsten Wirtschafts- und Technologieregionen Chinas erstmals direkt erreichbar. Damit festigen wir unsere Rolle als zentrale Drehscheibe zwischen Europa und Asien und schaffen neue Chancen für Tourismus sowie wirtschaftlichen Austausch. Wir freuen uns, dass Hainan Airlines die Präsenz am Flughafen Wien verstärk", betont Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Auch WienTourismus-CEO Norbert Kettner begrüßt den neuen Direktflug und sagt dazu: "Der neue Hainan-Flug ist ein weiteres starkes Signal für die Rückkehr des einst weltgrößten Reisemarkts, der mit über einer halben Million Gästenächtigungen 2019 bereits der zweitstärkste Fernmarkt Wiens nach den USA war. Das Wiedererstarken der Wien-Flüge aus China unterstützt uns maßgeblich bei der Ansprache der chinesischen Luxusreisenden: Sämtliche Marketingaktivitäten des WienTourismus in China konzentrieren sich mittlerweile alleinig auf das wertschöpfungsintensive Luxussegment. Wir sehen darin großes Potenzial Qualitätstourismus weiterzuentwickeln.“

Direktflüge von Wien nach Chengdu

Hainan Airlines fliegt ab 1. Dezember 2024 dreimal wöchentlich (Di, Do, So) zwischen Wien und Chengdu. Der Abflug in Chengdu findet um 02:45 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 06:05 Uhr mit . Der Rückflug aus Wien startet um 12:30 Uhr mit Ankunft um 05:10 Uhr am Folgetag in Chengdu.

Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan, ist berühmt für ihre reiche Kultur, Geschichte und weltbekannte Sichuan-Küche. Die Stadt ist zudem das Tor zur Heimat der berühmten Pandas, die in der Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding geschützt und gezüchtet werden. Das bedeutende Wirtschaftszentrum gilt auch als technologischer Hub Westchinas, insbesondere in den Bereichen Elektronik, IT und Biotechnologie. Darüber hinaus ist Chengdu ein idealer Ausgangspunkt für Reisen in das tibetische Hochland oder zum berühmten Leshan-Großbuddha, einer monumentalen Statue aus dem 8. Jahrhundert.

Weitere Informationen & Buchungsmöglichkeiten unter: www.hainanairlines.com (red)