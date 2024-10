Dertour Campus Live Deluxe an Bord der Riverside Ravel

Nach der Landung mit Flugpartner Austrian Airlines aus Wien und vor Einschiffung flanierten die TeilnehmerInnen noch durch Lyon, bevor sie dann vier Tage an Bord des Luxus-Flusskreuzfahrtschiffes in Frankreich verbrachten. Betreut und begleitet wurde die Tour von Jörg Fermüller (Vertriebsleiter Dertour Austria), Marie-Christine von Strachwitz (Key Account Manager Austrian Airlines) sowie Andrea Kunze und Denis Kiesow (Riverside Luxury Cruises).

Dertour Deluxe Reise mit Riverside Cruises

Im Rahmen der Tour wurden tagsüber historische Städte wie Tournus, Chalon-sur-Saône und Mâcon besichtigt. Abends galt es dann den Service, Komfort und die Kulinarik an Bord der Riverside Ravel zu genießen. Ein absolutes Highlight für die Reisenden erwartete sie dann am Morgen, als ein eigener Butler das Frühstück in der Kabine servierte. Bei einem BBQ an Deck hatten die TeilnehmerInnen außerdem Gelegenheit den CEO der Reederei, Gregor Gerlach, kennenzulernen. Am letzten Tag erreichte das Schiff schließlich wieder Lyon, von wo aus es für die Agents retour nach Wien ging.

„Die Dertour Deluxe Reise war super organisiert, tolles Wetter, Luxus-Suiten an Bord und ein kulinarisches Erlebnis. Mir fallen jetzt schon einige Stammkunden ein, denen ich eine Reise mit Riverside Cruises wärmstens ans Herz legen würde“, so Petra Kapeller von PRO Reisen in Linz. Außerdem bei dem Dertour Campus Live Deluxe mit dabei waren: Sonja Christian (Mondial, Wien), Daniela Dorner (Mader Reisen, Linz), Andrea Ganglbauer (Reisewelt, Asten), Sabine Grasl (Reisewelt, Ried), Sylvia Holzinger (Ruefa Reisen, Linz), Timea Pejlovas (Dertour Ungarn), Alexandra Pfeiffer (OEAMTC Reisen, Baden), Astrid Thöringer (Raiffeisen, Wien) und Philipp Varvaressos (4U Travel, Wien). (red)