Die fünf Nachwuchskräfte konnten sich im Bewerbungsverfahren für das Young Talents-Programm durchsetzen und so zum allerersten Mal an dem Hauptstadtkongress des Deutschen Reiseverbandes (DRV) teilnehmen. Wie haben Jona Bartling, Maike Bovens, Leonie Kulla, Pauline Scho und Nick Stöckl den Weg in die Branche gefunden, wie erleben sie die Themen KI & Social Media in ihren Unternehmen und was werden sie von der Kongressteilnahme in Erinnerung behalten? Im Gespräch mit den Podcast-Hosts Roman Borch und Ulrike Katz geben sie in der neuen Folge von „Das geht! – Ein DRV-Podcast“ Einblicke zu ihrem bisherigen Werdegang und schildern ihre Eindrücke vom diesjährigen Hauptstadtkongress. Einhellige Meinung der fünf: Die Entscheidung für die Touristik bereuen sie nicht - auch wenn sich die eigenen Erwartungen teilweise geändert haben. Mehr gibt es im Podcast zu hören.

"Das geht! - Ein DRV-Podcast"

Der Podcast des DRV ist seit Anfang Juli on air. Unter drv.de und auf weiteren Podcast-Plattformen stehen die einzelnen Folgen zum Download und Anhören zur Verfügung. Die Hosts sind Ulrike Katz, DRV-Vizepräsidentin, und Podcaster Roman Borch. Neue Folgen gibt es im zweiwöchentlichen Rhythmus immer donnerstags.

Link zum Podcast HIER (red)