Kuoni: Gunter Hamader verabschiedet sich in den Ruhestand

Nach 38 Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen für die Kuoni Gruppe in Österreich, verabschiedet sich Gunter Hamader in diesen Tagen in die Pension. In den vergangenen 12 Jahren als Geschäftsführer der Kuoni Travelpartner GmbH setzte sich Hamader sich als Verfechter einer unabhängigen Vertriebspolitik erfolgreich für die Kooperationspartner ein. Jetzt ist es an der Zeit danke zu sagen und ihm alles Gute und noch viele schöne Jahre in Gesundheit für seine Zukunft zu wünschen.

Harald Pree übernimmt

Seine Nachfolge tritt Harald Pree an. Als selbständiger Unternehmer und früherer Obmann des ÖVT bringt er beste Erfahrungen für seine neue Position mit. Mit diesem Hintergrund versteht er sich auch in seiner neuen Funktion als Bindeglied zwischen dem Kuoni eigenen Filialvertrieb und den Anforderungen der Kuoni Travel Partner. (red)