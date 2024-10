WKO: Update zur FTI-Insolvenz

Der Erstattungsprozess des Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) für VerbraucherInnen, die von den Insolvenzen der FTI Touristik GmbH oder der BigXtra Touristik GmbH betroffen sind, geht in die nächste Phase. Dazu teilte die WKO heute folgendes mit:

Für KundInnen, deren Kontaktdaten aufgrund des Agenturinkassos noch bei den ReisevermittlerInnen liegen, hat der DRSF in Abstimmung mit FTI ein sogenanntes Agenturportal entwickelt, das es den VertriebspartnerInnen ermöglicht, die für die Erstattung durch den DRSF erforderlichen Daten an FTI zu übermitteln. Dazu wird FTI seine VertriebspartnerInnen in Deutschland und in den ausländischen Märkten anschreiben. Die Inbetriebnahme des Portals ist für die zweite Oktoberhälfte geplant.

Alle vorliegenden Informationen dazu finden Reisebüros auf der Homepage des deutschen Reisesicherungsfonds - Link dazu HIER

Weitere Informationen und regelmäßige Updates finden Agents auf der Homepage des Fachverbandes der Reisebüros: www.wko.at (red)