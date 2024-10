schauinsland-reisen veröffentlicht Sommerkataloge 2025

Passend zu diesem Motto sind auf den Titelseiten Menschen zu sehen, die am Strand und im Meer tanzen. So stehe die Kampagne ‚Dein Urlaub dein Rhythmus‘ sinnbildlich für "das befreiende Glücksgefühl, das sowohl durch unbeschwertes Tanzen als auch durch Urlaub ausgelöst werden kann", als auch für die Vielfalt der Pauschalreise "mit der wir nahezu jeden Urlaubswunsch erfüllen können“, wie schauinsland-reisen-Touristikchef Andreas Rüttgers erklärt. In den vergangenen Tagen hat schauinsland-reisen die neuen Kampagnen-Kataloge für Griechenland, die Kanaren, Ägypten und für Familienurlaub bereits an die Reisebüros verschickt. In den kommenden Wochen folgen die Kataloge für die Balearen und die Türkei sowie der „Sonnenziele“- und „High Class“-Katalog.

Hohe Nachfrage: Türkei & Bulgarien

Die meisten Gäste erwartet der Reiseveranstalter im kommenden Jahr in der Türkei, wo die Zahl der Vorausbuchungen für 2025 aktuell dreimal so hoch sei wie vor einem Jahr. Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, wurde das Hotelportfolio stark ausgebaut, wobei schauinsland-reisen sowohl besondere Zimmertypen als auch komplette Hotels exklusiv für seine Gäste unter Vertrag genommen hat (schauinsland-reisen-Original). Für die Anreise bietet schauinsland-reisen seinen Türkeigästen im kommenden Sommer wahlweise einen Quicktransfer an, bei dem die Gäste vom Flughafen aus nach maximal drei Zwischenstopps ihr gebuchtes Hotel erreichen.

Auch Bulgarien entwickelt sich seit Jahren mit einer stetig steigenden Qualität und immer hochwertigeren Hotels zu einem beliebten Ziel im Herzen der Balkanhalbinsel mit einem nach wie vor hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Daher hat schauinsland-reisen seine Kontingente auch hier deutlich aufgestockt, unter anderem im 4-Sterne Sunrise Blue Magic Resort in Obzor, das ab der kommenden Sommersaison exklusiv bei schauinsland-reisen unter Vertrag ist.

Premiumangebote in den VAE

Im Luxussegment gehören 2025 erneut die Vereinigten Arabischen Emirate zu den beliebtesten Zielgebieten. schauinsland-reisen hat sein Portfolio daher um mehrere auf dem deutschsprachigen Markt beliebte Hotels erweitert und dabei auch zusätzliche 4-Sterne-Häuser ins Programm genommen, um so auch preissensiblen Gästen die Möglichkeit eines erschwinglichen Urlaubs in den Emiraten zu bieten.

Darüber hinaus hat schauinsland-reisen in mehreren Hoteliers exklusiv für seine Gäste Extraleistungen ausgehandelt. Zum Beispiel besteht in mehreren Hotels die Möglichkeit, als Verpflegungsart die zum Teil deutlich preisgünstigere „AI Light“-Variante zu buchen. Dabei sind alle Mahlzeiten und Snacks sowie nicht alkoholische Getränke inkludiert. Verfügbar ist das Konzept beispielsweise im 5-Sterne Hotel Grand Hyatt Dubai, wo Gäste im kommenden Jahr auch ein Wasserpark mit weitläufiger Gartenanlage erwarten wird. Ebenfalls buchbar ist „AI Light“ im 5-Sterne Amwaj Rotana in Dubai und im 5-Sterne W Dubai-The Palm, wo sich schauinsland-reisen jeweils als weiteres Extra für seine Gäste die Meerblick-Zimmer in den oberen Etagen exklusiv gesichert hat. Diese besonderen Meerblickzimmer hat schauinsland-reisen in den Emiraten noch in weiteren Hotels exklusiv unter Vertrag, beispielsweise in den JA-Resorts.

Neue Trendziele bei schauinsland-reisen

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Reisen in den Orient hat schauinsland-reisen außerdem das Sultanat Oman als zusätzliches Zielgebiet ins Portfolio genommen. Das Land ist bei Strandliebhabern, die entspannten Luxus genießen möchten, ein ebenso gefragtes Ziel wie bei Aktivurlaubern, die in den Gebirgslandschaften ideale Voraussetzungen für Wanderungen oder Mountainbiketouren finden. Besonders beliebt ist die Region Salalah, wo ab sofort verschiedene Hotels aller auf dem deutschsprachigen Markt bekannten Hotelketten zum Portfolio gehören.

Ab April 2025 dürfen sich schauinsland-reisen-Gäste mit Albanien außerdem auf ein weiteres aufstrebendes Trendziel freuen. Zahlreiche Neuheiten bietet der Veranstalter auch in Ägypten, wo das Buchungsaufkommen ebenfalls bereits deutlich über dem Vorjahr liegt.

Frühbucherrabatte bis Ende 2024

Aktuell verzeichne schauinsland-reisen für die Sommersaison insgesamt doppelt so viele Vorausbuchungen wie vor einem Jahr. „Eine frühe Buchung ist für die KundInnen der sicherste Weg, einen günstigen Preis zu erzielen“, betont Touristikchef Andreas Rüttgers. „Viele unserer Hotelpartner bieten vor allem bis Ende Dezember satte Rabatte. Wer bei der Buchung verschiedene Aktionen miteinander kombiniert, kann beispielsweise mit einem Langzeitaufenthalt oder kostenlosen Zimmer- und Verpflegungsupgrades in der Spitze mehr als 40% auf den Hotelpreis sparen.“ (red)