Studiosus übernimmt Hauser Exkursionen

Der Studienreise-Marktführer Studiosus hat nun final 100% der Geschäftsanteile am Wander- und Trekking-Spezialisten Hauser Exkursionen international GmbH erworben. Unterzeichnet wurde der notarielle Vertrag am 11. Oktober 2024 von Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch und Manfred Häupl, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen international GmbH.

Gemeinsam weiter wachsen

Peter-Mario Kubsch sagt dazu: „Ich freue mich sehr über das neue Mitglied der Studiosus-Familie. Mit der klaren Positionierung von Hauser Exkursionen im Wander- und Trekkingmarkt und dem großen Know-how seiner MitarbeiterInnen bereichert die Traditionsmarke unser Portfolio. Wir werden Hauser als eigenständiges Unternehmen weiterführen und dabei insbesondere das Potenzial der Marke im Reisebürovertrieb heben. Gemeinsam werden wir weiter wachsen.“

Auch Manfred Häupl freue sich über den Zusammenschluss und berichtet: „Nach der Ankündigung der Übernahmegespräche haben wir sehr viel Zuspruch, Bestätigung aus der Branche, von unseren Partnern auf der ganzen Welt und von Kunden erhalten. Für mich war das der ultimative Beleg, dass der Weg der Marke Hauser Exkursionen unter dem Dach von Studiosus einer hervorragenden Zukunft entgegengeht. Firmen müssen mit ihren Werten, ihrer Kultur und ihrer menschlichen Chemie zusammenpassen. Genau das ist bei uns der Fall.“

Zusammen aber eigenständig

Nicht nur auf Leitungsebene bestehen seit vielen Jahren gute Kontakte zwischen Studiosus und Hauser Exkursionen. Auch in den Unternehmensphilosophien, Strategien und Wertevorstellungen gebe es eine große Nähe beider Unternehmen, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Dies habe sich in der Vergangenheit immer wieder bei der Zusammenarbeit in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen gezeigt. Dazu passt nun auch die Bereitschaft von Manfred Häupl, das Zusammenwachsen beider Unternehmen noch längere Zeit in der operativen Geschäftsführung zu begleiten. Zusätzlich traten Philip Edel und Peter-Mario Kubsch, beide Geschäftsführer der Studiosus Reisen München GmbH, mit Wirkung zum 11. Oktober 2024 in die Geschäftsführung ein.

Hauser Exkursionen wird künftig als eigenständiger Betrieb innerhalb der Unternehmensgruppe Studiosus fortgeführt. Der Betriebssitz und alle Arbeitsplätze von Hauser Exkursionen in München-Pasing bleiben dabei erhalten. Neben dem Reisebürovertrieb ergeben sich Synergien in der Kundenpflege und bei der gemeinsamen Nutzung von IT-Systemen. Hieran wurde in den vergangenen Monaten bereits parallel zum Due-Diligence-Prozess intensiv gearbeitet. (red)