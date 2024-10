G Adventures präsentiert neue Reiseart Solo-ish Adventures

Mehr als die Hälfte der weltweiten G Adventures-Reisenden haben sich in der Vergangenheit dazu entschieden, allein an einer Reise teilzunehmen. Jetzt hebt der Anbieter für Abenteuerreisen in kleinen Gruppen und Pionier im Bereich des Gemeindetourismus sein Angebot für Alleinreisende mit der Einführung der Solo-ish Adventures auf die nächste Stufe. Sie ist die erste Reiseart des Veranstalters, die exklusiv für Alleinreisende konzipiert wurde.

Solo-ish Adventures sind ab sofort buchbar und führen zu einigen der beliebtesten Reiseziele von G Adventures, wie Costa Rica, Indien, Peru, Südafrika und Vietnam. Jede der Reisen setzt wie üblich bei G Adventures auf Gemeindetourismus, um lokale Begegnungen zu fördern und den größtmöglichen Nutzen für die einheimische Bevölkerung zu gewährleisten, indem das Geld vor Ort bleibt.

Solo aber nicht alleine

Yves Marceau, Vice President of Product bei G Adventures, erklärt, dass das Alleinreisen in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat: „Für viele Alleinreisende sind die Bedenken, sich vor Ort zu langweilen oder alleine zu fühlen, während sie von Paaren umgeben sind, eine große Hürde. Jedoch wollen auch immer mehr Menschen nicht auf Partner:in, Freund:in oder Familienmitglieder angewiesen sein, um ein Abenteuer zu erleben. Viele suchen aber trotzdem nach der Verbindung, die mit einer Gruppe einhergeht. Genau hier zeigt Solo-ish seine Stärke. Ohne obere Altersgrenze steht Solo-ish allen offen, die das Abenteuer ihres Lebens erleben und dabei besondere Freundschaften und Erinnerungen sammeln möchten.“

Merkmale der Solo-ish-Reisen:

Reiserouten, die darauf ausgelegt sind, schnell eine Verbindung innerhalb der Gruppe und zu den lokalen Gemeinschaften aufzubauen, wobei die ersten drei Tage mit Erlebnissen gefüllt sind, die darauf abzielen, eine Gruppe von Fremden in eine enge Gemeinschaft zu verwandeln.

Freizeit, um neue Energie zu tanken, einschließlich eines „Me Day“, der den Reisenden die Möglichkeit gibt, eigene Erkundungen zu unternehmen.

Solo-ish-Reisen werden ausschließlich von einem Team weiblicher CEOs (Chief Experience Officers) geleitet. Diese schaffen ein sicheres, unterhaltsames und stärkendes Umfeld für alle Reisenden. Außerdem werden dadurch mehr Job-Möglichkeiten für Frauen im Tourismus generiert.

Kostenlose Transfers bei Ankunft, um sicherzustellen, dass sich Reisende von Anfang an gut aufgehoben fühlen. Solo-ish-Reisen sind für Alleinreisende ab 18 Jahren, ohne obere Altersgrenze, was bedeutet, dass die Reisenden ebenso vielfältig sind wie die Orte, die sie besuchen.

Bis zu 50% Rabatt auf den My Own Room-Zuschlag (Einzelzimmer) für Reisende, die ihr Zimmer lieber alleine genießen möchten – wer es gerne teilt, kann das wie bei jeder G Adventures-Reise auch hier machen.

Auf jeder Reise gibt es am ersten Tag Kochkurse und Dinnerpartys, um die Gemeinschaft direkt zu stärken und Freundschaften zu fördern, sowie ein Überraschungsmoment im Verlauf der Reise.

Solo-ish Reisebeispiele:

Zu den neuen, ab jetzt buchbaren, Solo-ish-Reisen gehören unter anderem:

Solo-ish Indien - Die 12-tägige Reise führt durch das Herz von Rajasthan. Vom Beobachten von Wildtieren im Jhalara-Reservat und dem Ranthambore-Nationalpark über eine Bootsfahrt auf dem Chambal-Fluss bis hin zum Bestaunen ikonischer Sehenswürdigkeiten wie dem Amber Fort und dem Taj Mahal: Diese abenteuerliche Tour ist perfekt für Alleinreisende, die so viel wie möglich vom Goldenen Dreieck sehen möchten. Der „Me-Day“ in Jaipur bietet Solo-Reisenden die Möglichkeit, eine Heißluftballonfahrt über die „Pink City“ zu unternehmen, lokale Tempel zu besuchen oder in einem Café eine Tasse Chai zu genießen. Preise ab 1.299 EUR p.P.*

Solo-ish Südafrika - Diese 10-tägige Reise bietet Alleinreisenden, die Südafrikas beeindruckende Tierwelt, Landschaften und Kulinarik entdecken möchten, alles, was das Herz begehrt. Von Sonnenaufgängen über dem Tafelberg, ausgiebigen Erkundungen der verborgenen Winkel Kapstadts und dem Besuch eines Weinguts bis hin zu drei vollen Tagen im Krügerpark, die Safaris, Ziplining, Reiten und Busch-Wanderungen umfassen – inklusive reichlich freier Zeit für eigene Unternehmungen. Preise ab 2.949 EUR p.P.*

*Preise ohne An-/Abreise

Weitere Informationen unter: www.gadventures.com/solo-travel/ (red)