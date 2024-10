Emirates: Australien-Webinar und Stopover-Info

Für alle Emirates-Ziele in Australien gilt weiterhin das Angebot, eine kostenlose Stopover-Nacht in Dubai für Emirates-KundInnen zu buchen. Das Angebot gilt für alle Neubuchungen bis 11. November 2024 mit Abflug in Wien zwischen 27. Oktober 2024 und 31. März 2025 (vorbehaltlich Verfügbarkeit; ausgeschlossene Zeiträume für die kostenlose Hotelübernachtung: 11. Dezember 2024 bis 5. Jänner 2025, 26. Jänner bis 1. Februar 2025, 16. bis 22. Februar 2025). Die Hotelnacht muss bis spätestens 31. Mai 2025 genutzt werden. Buchungs-Anfragen zurm Stopover-Angebot an: vienna.sales@emirates.com.

