Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 41/42

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.



Am morgigen Samstag, den 12.10., wird in Spanien der Nationaltag Fiesta Nacional de España begangen. Der Tag erinnert an die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus am 12. Oktober 1492 – ein wichtiges Datum für die Expansion des spanischen Einflusses auf der ganzen Welt. Besonders in den größeren Städten kann es anlässlich des Feiertags zu Demonstrationen kommen. Die Behörden erhöhen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen.

Unabhängigkeitstag in Äquatorialguinea:

Ebenfalls morgen feiern die Menschen in Äquatorialguinea den Tag der Unabhängigkeit, die das zentralafrikanische Land 1968 von Spanien erlangte. Zu diesem Anlass sind Demonstrationen und auch Ausschreitungen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften möglich.

Demonstration von Ver.di in München:

Außerdem hat die Gewerkschaft Ver.di in der bayerischen Landeshauptstadt München für morgigen Samstag zu einer großangelegten Demonstration aufgerufen, um gegen Sozialabbau und Hochrüstung zu protestieren. Besonders rund um den Odeonsplatz kann es zu Einschränkungen im Verkehr kommen.

Parlamentswahlen in Litauen:

In Litauen finden am Sonntag, den 13.10., Parlamentswahlen statt. Die Sozialdemokratische Partei (LSP) liegt seit Langem in allen Meinungsumfragen vorne und gilt dementsprechend als großer Favorit. Am Tag der Wahlen ist hinsichtlich möglicher Proteste im ganzen Land mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen. Besonders in den Städten sind lokale Verkehrseinschränkungen möglich.

Gedenktag für Jean-Jacques Dessalines in Haiti:

Die Menschen in Haiti gedenken am Donnerstag, den 17.10., dem Todestag von Jean-Jacques Dessalines. Dieser war von 1804 bis 1806 als Jacques I. Kaiser des Ersten Kaiserreichs des tropischen Inselstaats. Im Rahmen der Gedenkfeiern kann es zu Protesten und Ausschreitungen kommen. Lokale Verkehrseinschränkungen und gewaltsame Zwischenfälle sind, insbesondere vor dem Hintergrund der politisch instabilen Lage in Haiti, möglich.

Landesweiter Streik im öffentlichen Nahverkehr in Italien:

In Italien kommt es am Freitag, den 18.10., voraussichtlich zu einem landesweiten Streik im öffentlichen Nahverkehr. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Reisende sind angehalten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

