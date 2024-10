Dertour mit neuem Disneyland Paris-Katalog

Die Anreisen vom 1. April 2025 bis 30. März 2026 sind bereits buchbar, Kataloge können über das Portal ComeCloser bestellt werden. Besonders praktisch für Reisebüros: Durch die neue technische Direktanbindung zu Disneyland Paris werde Expedienten eine tagesaktuelle Verfügbarkeit mit den besten Preisen angezeigt. Zudem würden dadurch noch mehr Zimmerkategorien und auch neue Hotels, wie etwa das KI Space Hotel & Spa, sowie viele Zusatzleistungen gebucht werden können, so Dertour in einer Pressemeldung.

Specials der kommenden Monate

Für Kurzentschlossene bietet sich in den Herbstferien ein Besuch des „Disney Halloween Festival“ an, wo Halloween noch bis zum 3. November 2024 zelebriert wird. Danach stimmt man sich im Disneyland Paris bereits auf den Winter ein: Ab dem 9. November 2024 startet im Resort die „Märchenhafte Disney Weihnachtszeit“. Auch Marvel Fans können sich freuen, denn vom 23. November bis zum 29. März 2025 ist die Figur Scarlet Witch zum ersten Mal auf dem Marvel Avengers Campus in einer neuen Show voller Mut und Magie zu sehen.

Start ins neue Jahr

Zu Jahresbeginn 2025 gibt es besondere Reiseangebote: So kann an ausgewählten Reisedaten von Jänner bis März 2025 der Aufenthalt in Disneyland Paris zu besonders günstigen Preisen gebucht werden. So ist das Disney Hotel Santa Fe für zwei Nächte inklusive Frühstück, drei Tage Parkeintritt in beide Disney-Parks plus Eintritt in den reservierten Zuschauerbereich bei der Abendshow bei Anreise z. B. am 26. Jänner 2025 bereits ab 329 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar. Das Kontingent ist limitiert. (red)